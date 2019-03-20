【三項鐵人】英倫鐵人憶重傷後復康　坐着睡三個月「無法思考」

添當（Tim Don），對於熱愛三鐵運動的鐵人們應該都不陌生。他是來自英國的三項鐵人頂尖選手，2017年5月在巴西的IRONMAN超鐵賽事中，以神級速度7小時40分23秒創下世界紀錄（編按：世界三鐵公司（WTC）品牌賽事的世界紀錄）。然而打破世界紀錄後不到5個月，他出了嚴重車禍造成頸椎受傷，運動生涯未譜；沒想到6個月後又站上賽場，跑出2小時49分42秒的馬拉松成績。 這位傳奇鐵人去年10月底造訪台灣，跟「當迷」們面對面分享經驗，一起回顧他傳奇性的運動生涯。

一波三折的運動之路

現年41歲的添當出生於英國倫敦，生長於一個運動世家，老爸是前英格蘭足球超級聯賽裁判Philip Don。因此他的運動天賦很早就被開啟，11歲時開始接觸越野跑、騎單車與游泳，曾參加過倫敦青年運動會三項鐵人比賽。2000年悉尼奧運，三項鐵人比賽首次列入競賽項目，22歲的Don當時排名第十，時間為1小時49分28.85秒。

添當的運動生涯波折起伏，雖在2006年9月於瑞士洛桑世界錦標賽中贏得冠軍，但在賽後直到2008年北京奧運前，因為違反英國奧林匹克協會的藥物測試規範，於18個月內三次缺席藥物測試而備受爭議。雖然他的體內未曾檢出任何禁藥問題，仍一度被禁賽3個月，失去未來參加奧運選拔的資格。

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最好也最壞的2017 創世界紀錄與嚴重車禍

2017年5月28日，添當在巴西舉行的Ironman南美錦標賽的超級三項鐵人226公里賽事中，以7小時40分23秒打破世界紀錄。2017年對當時39歲的添當，是職業生涯中最好的一年，也是最壞的一年。同年10月，Ironman世界錦標賽開戰的前兩天，他在夏威夷Kona做最後的賽前準備單車練習時，被一台卡車撞上。雖然保住了一條命且沒有癱瘓，卻讓頸椎第二節骨折，未來的運動生涯呈現未知數。

事後他憶起：「當時我在單車道上，一輛迎面而來的車子想在我面前穿過，卻把我掃倒在地。」Tim Don回想他車禍時當下的反應：「第一時間其實我還沒有太多感覺，我還先調整了一下我的車子，重新處理一下後輪跟煞車，把散落一地的東西收拾一下。當時我想，天啊！這是我全新的輪組啊！過了一會兒，我整個人跌坐在地上，一瞬間我的肩膀和脖子感到難以承受的劇烈疼痛。」

添當在遇上車禍前，是三鐵或超級三鐵賽事的常客。（Getty Images）

發生車禍起初，添當不太確定自己傷勢的嚴重程度，甚至認為還能繼續參加兩天後的比賽，直到接受MRI磁力共振檢查，才知道事態嚴重，醫生診斷出他的頸椎第二節骨折。為了及早恢復，他選擇了有90％機率可恢復100％的治療方式：裝上「HALO」環狀的四柱式支架。

戴着HALO三個月，添當頭上的螺絲帶來持續疼痛，且因為支架直到肚臍，他不得不在椅子上直立睡覺，無法淋浴，甚至無法思考。添當表示：「這時我常常想我還能再次參加比賽嗎？」戴上HALO約3個星期後，他試着騎上健身車，並以100功率做了5分鐘，這大約等同以1英里12分鐘的速度跑了3分鐘，對他來說是很大的突破。

因為訓練，他頭上的螺絲常因鬆動而必須再度調緊，添當比喻：「大家都知道鎖在單車上的坐管螺絲鎖得有多緊，我頭上的HALO大概就有四顆螺絲直接這樣固定在我頭上，而且還鎖得更緊，要這樣才能固定不動。」痛苦可見一斑。

6個月後重回賽場 在世界馬拉松最高殿堂跑出佳績

在穿戴HALO裝置約兩個月時，跑鞋贊助商On向添當提供一個參與波士頓馬拉松的機會。雖然遭遇重大車禍，但他卻在傷後6個月重回馬拉松賽場，跑出2小時49分42秒的成績。

傷後半年挑戰波馬還不是添當做過最瘋狂的舉動。6月25日，他在哥斯達黎加拿下了Ironman 70.3公里的賽事冠軍；10月13日，他重返因為車禍而無法參賽的Kona Ironman世界錦標賽，他在個人Facebook粉絲頁中表示「有時覺得這（車禍）像昨天剛發生一樣，有時又覺得隔了一輩子。」

添當傷後一次接受英媒的採訪中，他說：『我是何其幸運能擁有妻子Kelly以及所有支持我的人，很多人問我「你會做什麼？」而我會回答：我想繼續做我熱愛的事。』

添當從重傷中康復，於2018年德國漢堡參加Ironman賽事得第9。（視覺中國）

添當衝線時感動落淚，他得到同年在夏威夷舉行的Ironman世界錦標賽資格，那是他一年前重傷而缺席的賽事。（視覺中國）

（資料來源：Specialized Bicycles, Red Bull, The Guardian, Runner's World UK, Tim Don Fast coaching）

【本文獲「運動星球」授權轉載。標題為編輯所擬。】