【英超】快樂足球孫興慜　熱刺陽光男孩的決心與窩心

森巴足球之所以令人嚮往，技術、熱情以外，很大程度是那份純粹的快樂。現今講求實用、高效和成績的球壇，連巴西隊比賽時也罕見歡顏。 這無疑令孫興慜的存在格外珍貴，無論何時何地，他總是快樂地踢着足球，享受在球場內的一分一秒，從沒抱怨，因為他實現了夢想，一段同時盛載他和父親兩代曾經遙不可及的歐洲足球之路。

當一場比賽勝負動輒以千萬歐元來換算，傳媒、球迷用顯微鏡把球員犯錯無限放大，全世界要求球員表現完美而專業，他們失去笑臉也正常不過。

可是如果你也是看《足球小將》漫畫長大，應該忘不了主角戴志偉（日版原名：大空翼）踢足球時的快樂笑聲。90後的孫興慜未必看過這套經典足球漫畫，但他的足球哲學跟志偉如出一轍：透過足球讓大家感到快樂。

孫興慜總是快樂的。（Getty Images）

不一樣的爸爸

孫興慜的爸爸孫雄政也曾經是職業足球員。他是看着名宿車範根在德國發光發亮一代，一路朝着到前往歐洲球會踢波的目標而努力，一次傷患無情提早終結球員生涯，那年他28歲。

孫興慜常在訪問中說，有今天成就全賴爸爸。孫雄政掛靴後，把希望寄托在兩名兒子身上。一邊教地區小學球隊，一邊親自訓練兩名兒子。從自己和很多韓國的失敗，他歸納出問題在於：過份注重勝利、基本功不足。

「過份注重勝利自然導致過度操練，摧毀年輕球員的職業生涯。」他認為那是朴智星等著名韓國球員備受膝傷困擾的原因。

孫興慜的爸爸孫雄政把到歐洲踢足球的夢想，寄託在兒子身上。（Getty Images）

我的明星導師兼隊友

16歲那年，孫興慜加入漢堡青年軍。不懂英語、不懂德語而且沒有朋友，新生活很難過，「我很孤獨，間中會想念韓國」。最初對抗艱苦歲月的，只有倚靠在歐洲踢足球的強烈渴望，直到意想不到的他出現──雲尼斯達萊。

「我17、18歲時，雲尼斯達萊加盟漢堡，他幫助我許多。首次跟我一起操練後，他跟我說話，告訴我是個好球員。是他給我信心，我希望多謝他。」那時已是雲佬職業生涯尾聲，他不單私下讚揚後輩，翻查紀錄，他更曾在傳媒面前對孫興慜美言有加，認為此子必成大器。荷蘭人從來是廢話少說類型，少有接受訪問，看來他是真心欣賞小孫，不着痕跡地輕輕幫年輕隊友一把。

在漢堡，孫興慜遇上對他照顧有加的雲尼斯達萊。（Getty Images）

孫興慜的基本功紮實，是父親早年刻意栽培的成果。（Getty Images）

土法練鋼？

當時孫興慜開始在漢堡冒出頭來，有趣的是，2010年韓國SBS電視台報道孫雄政當時仍沿用自己的方式訓練兩子：孫氏兄弟充分掌握一項技術後，才可學習新技術，每節訓練以兩小時為限，避免因過度操練而受傷，但每天要花3至4小時「的波」，常常導致腳指公甩甲，一旦兒子偷懶甚至會施以體罰。

訓練方式有點不可思議，真假亦難以稽考，然而孫興慜的腳下功夫確實遠較其他亞洲球員細膩，身體質素亦上佳，甚少受傷。

荷蘭人特別投緣？名將雲達華治是他職業生涯初期的另一良師。（Getty Images）

追逐名宿的背影

雲佬只在漢堡逗留18個月，小孫之後遇上另一個來自荷蘭的他：雲達華治。「他告訴我關於英國足球的種種、有多強悍，我只是年輕球員，聆聽他的話並嘗試從他所說的學習。」說來湊巧，孫興慜目前效力的球會，正是雲達華治唯一踢過的英超球會熱刺。

他的歐洲足球發展軌跡，果真一如車範根一樣，先效力漢堡，繼而是利華古遜。車前輩的98個德甲入球紀錄，孫興慜暫時未追到，因為他2015年以2200萬英鎊加盟熱刺，結束5年德甲生涯。

在熱刺穿上7號波衫，孫興慜是球隊進攻主力。（Getty Images）

足球活在我的血液內。我剛學會走路，然後看到一個足球便起腳踢它。

「我要令每一個人快樂」，孫興慜踢足球的原因既單純又令人感動（Getty Images）。

「我要令每一個人快樂」

英倫生活起初也不容易，父母同赴倫敦跟他共住，令一切容易得多。至今他仍保留每場比賽過後詳細與爸爸分析他比賽中表現的習慣，「他是我的朋友、老師與教練，足球以外仍是我的爸爸。」

「我仍記得年幼時他問我，是否真的希望以足球為職業。我對打機、玩具車等全部不感興趣，只愛足球，100%肯定希望踢職業足球。」

「他很高興，但爸爸說：『你真的肯定？那是十分辛苦的哦，你明白嗎？』他告訴我在心理和生理上會多麼困難，我說不要緊，我知道自己可以踢足球，令每個人也快樂。」

親切友善為他贏得友誼，他是韓國頭號球星，在英國fans數目亦與日俱增。（Getty Images）

孫興慜的笑與淚（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

我是Sonny

這就是孫興慜。看着他憨厚的陽光笑容，任何人也感受得到他的快樂。他在熱刺如魚得水，即使身處這支英超前列大球會，依然是隊中前線主力成員。

貴為知名球星仍舊謙遜，近日一記精彩入球，他受訪時謙稱是運氣，事後被曾效力熱刺的贊拿斯反對，「我見過他那樣射入4、5次了，那絕對是實力，不是靠運。」

這件小風波，令人回想他的花名Sonny來源。昔日初到德國，孫興慜為怕自己的名字Son Heung Min對一眾歐陸語系的隊友而言太難發音，索性在自我介紹時把名字說成Sonny，思想超越年齡地成熟周到。Sonny與陽光Sunny同音，Son在英語同時有兒子的意思，這花名正好適合26歲的陽光大男孩。

他早已是韓國首席球星，每次回到老家均要戴Cap帽加黑超，以免粉絲起哄。「被認出當然開心，但如果太多人圍住我會有點危險。不是說我，而是包圍我的人，我需要照顧他們。」典型的孫興慜式暖男窩心答法，大家有被他電到嗎？

後記：沒人理會的哥哥

至於那位一同前赴漢堡、較他年長三歲的哥哥Son Heung Yun，之後曾在德國低組別球隊找機會，對於長子，嚴厲的孫雄政冷冷一句：「他沒有足球天份」彷彿一錘定音。他正隨父親孫雄政在家鄉江源道春川市開設的足球學校擔任助教，令更多韓國年輕人可以追隨弟弟的腳步。