【來稿︱陳葦如】公牛要當黑馬　拖連奴力爭突破中游

各大聯賽歐洲賽席位競逐，素來都不缺黑馬參與，令競爭更添新鮮感和趣味，部份黑馬有深厚的歷史底蘊，蟄伏多年，力圖再創高峰；有些乘時而起，不動聲色突然彈出。目前意甲前八位就有像拖連奴、阿特蘭大、帕爾馬這樣的二線球隊，躍躍欲試。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

外號「公牛」的拖連奴輝煌年代早於1920和40年代出現，可惜1949年的蘇佩加空難，令球隊以至意大利國家隊都失去最出色的成員，球會的輝煌時期亦不復再。主角當不成，近年還是頗有雄心地要當重要配角，自從2012年重上意甲後，近6季有4季排在前半版，最好成績的是13-14球季，在雲度拉領導，恩姆比利和阿利斯奧施斯合共攻35球，達美安、馬森莫域等人嶄露頭角下，取得第七名，得以進軍歐霸，事隔數年，主席卡路去年初表明目標是兩年內要重返歐洲賽。

拖連奴外號公牛，去季的球衣設計，以會徽上的公牛作暗花，相當特別。（Getty Images）

拖連奴近年比上不足、比下有餘的格局，與球隊有較大投資和雄心有一定關係，今年在轉會市場淨支出達到3200萬歐元，近年也不斷收購或借用如沙列古、蘇利安奴、沙沙等失意的外流國腳級球員，也有引入如祖赫特、艾拿等英超球會失意軍人，組軍算是相當積極。如今陣容結構平衡、年齡分佈也比較平均，戰鬥力有一定保証，只可惜前鋒比洛迪狀態仍舊低迷，沙沙也無法找到穩定狀態，導致前線入球能力和埋門威脅力仍有不足，需要尋解決辦法。

當家射手比洛迪入5球，沙沙更只得1個入球，表現難言理想。（Getty Images）

前任主帥米赫洛域上任年半後，在今年初被炒，如今執教的馬沙利有相當的執教資歷，只是自從2013年離開拿玻里後，領導國際或屈福特，成績都只屬一般。主打352陣式對球員體能有相當要求，但組織配合、技術層面上並無太突出之處。

馬沙利接掌後，球隊主打352陣式，側重體能，戰術配合未見突出。（Getty Images）

如今中上游各隊格局逐漸清晰，祖雲達斯衛冕冠軍呼聲很高；拿玻里是另一前四熱門份子；國際、羅馬、米蘭、拉素是同一檔次；拖連奴、阿特蘭大、沙素路、費倫天拿有條件爭逐歐霸席位，但同一水平球隊戰鬥力很接近，一些重要舉動如換帥、引入新球員隨時可能帶來巨大變化。近兩個月就有不少報導指出拖連奴有意引入薩柏哥斯達回巢，也對國際翼鋒簡迪華有興趣，看來在季中「加碼」 、增強實力的意圖還是很明顯，最終有甚麼收穫，還要拭目以待。以目前發展，留在前半版的機會還是很高，但要躋身前六或者前七，把握就不大。

拖連奴兩季前曾借用英格蘭國腳祖赫特把關，但未能大幅改善成績。今季會否又有注目收購？（Getty Images）

抡連奴攻力偏低，15仗聯賽入19球，上仗作客AC米蘭兩無紀錄收場。（Getty Images）

本週拖連奴將迎來今季重點賽事，迎戰同市宿敵，兼聯賽不敗之師祖雲達斯。近26次交手，拖連奴僅曾在2015年4月取得一次勝利，戰績慘淡，祖雲達斯剛在瑞士吃了年青人一記悶棍，心態上或許有點波動，為拖連奴提供拉近差距的機會。

祖雲達斯上回聯賽對國際，憑文素基治一箭定江山，險勝1：0。（Getty Images）

本週意甲賽事時間表：

638台直播賽程

16/12 00:50 國際米蘭 對 烏甸尼斯（設粵語旁述）

16/12 03:20 拖連奴 對 祖雲達斯（設粵語旁述）

16/12 19:20 史柏 對 基爾禾

16/12 21:50 森多利亞 對 帕爾馬

17/12 00:50 卡利亞里 對 拿玻里 （設粵語旁述）

17/12 03:20 羅馬 對 熱拿亞

18/12 03:20 阿特蘭大 對 拉素

19/12 03:20 博洛尼亞 對 AC米蘭

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】