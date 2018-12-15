【港超聯】陳婉婷獲FIFA安排名帥當導師　冀當本地女教練榜樣

迪雅卡爾（Corinne Diacre）是前法國女足主將，退役後執教法乙克萊蒙特(Clermont Foot)，是歐洲男子頂級及次級聯賽中首位領軍出戰的女主帥。 東方龍獅主帥陳婉婷亦是香港頂級聯賽史上首位女教練，更成為全球首位女教練帶領男子足球隊贏得頂級聯賽冠軍。 兩位女教頭無論背景及經歷均相近，透過FIFA舉辦的教練指導計劃，獲「度身訂做」配對成師徒。「牛丸」希望兩人故事可鼓勵更多本地女教練站起來，攜手向更高舞台進發。

為期一年的教練指導計劃由今年11月開始，17名導師與24位獲選學員，先齊集瑞士參加兩天工作坊。「牛丸」獲安排由與前法國名將迪雅卡爾擔任導師，她坦言得悉時相當驚訝，「FIFA說我們是最佳組合，是度身訂做，因為她是歐洲唯一有執教男子隊經過的女教練。」初次見面令「牛丸」印象深刻，因對方毫無保留地展示自己的比賽部署。「她把對巴西那場友賽的戰術都告訴我，如何佈陣、背後的意義等，這些理論上都是秘密，但她沒有架子地分享。難以預計這種有名氣及級數的教練，可以和自己很開放地討論足球。」

球員年代的迪雅卡爾司職中堅，由於東方龍獅正在鬧中堅荒，牛丸笑問對方明天可否披甲上陣。（袁志浩攝）

以增值應對變化 「計劃不為成績構成壓力」

迪雅卡爾今日（15日）先旁觀「牛丸」操練，再指導她，明日亦會觀看東方龍獅對和富大埔的菁英盃賽事。「牛丸」稱兩人一直保持緊密聯絡，對方在設計訓練及比賽準備上都有給予意見。牛丸說：「現時球隊管理可能比技術性的東西更重要，她在這方面的確很有幫助，例如面對不同球員的性格，應如何處理，與助教應如何分工等。我發現我們都有相似的想法及經歷，十分投契。」

「牛丸」指現今教練都要不斷增值，才能適應足球世界的快速變化，這是自己報名參加時的初衷，因此沒有讓計劃成果轉化成球隊成績上的壓力：「沒有規定自己要得到甚麼，因為大家在很多地方上都有異同，交流後對自己的要求是更高，不過如何應用在球隊上，還要與團隊相討。」

迪雅卡爾在（左）香港女足經理黃若玲（中）陪同下，到九龍仔公園觀察牛丸帶隊操練。（袁志浩攝）

讚牛丸擁過人特質 迪雅卡爾：她可尋求更高挑戰

首度來港的迪雅卡爾，雖對球隊未有固定練習場而感到奇怪，但認為未有影響教練的工作。「教練就是要不斷適應環境，在同一場地訓練可能會方便工作。但如果不是這個情況，教練亦有責任去應付各種環境，所以這不是問題」。雖然短短時間，迪雅卡爾稱未能對「牛丸」的表現下定論，惟她仍稱讚這位學員：「能夠於男子隊取得成功，必須擁有過人的特性，她是個思路清晰的人，永遠知道自己需要甚麼，所以我認為她對香港足球很重要。或者她可尋求更高的挑戰，如我一樣執教國家隊。」

迪雅卡爾較早前現身將軍澳，參觀賽馬會香港足球總會足球訓練中心。（香港足總提供）

望彷效對方領軍戰大賽 要當好導師作回報

迪雅卡爾貴為法國女足教練，明夏將領軍出戰女子世界盃，「牛丸」當然期望有日看齊對方，帶領不同球隊參加大賽。不過，首要目標，她仍是希望影響更多同路人：「現時在好導師指示下學習，希望自己將來亦可以做個好導師。」兩人均是由女足出身、轉型當教練的好例子，對女子足球亦有一定意義，「希望我們的故事，對本地女教練帶來正面訊息，推動及鼓勵她們，一起向更高舞台進發。」

「牛丸」又表示，明年暑假將親自飛往法國，觀看迪雅卡爾帶領球隊出戰女子世界盃；而迪雅卡爾完成國家隊任務後，預計下季初將會第二度來港，作更深入交流。