中國球手石宇奇，周日（16日）於廣州舉行的羽毛球年終賽男單決賽，面對此前3次對賽皆輸的世界「一哥」、日本球手桃田賢斗，在主場觀眾打氣下，以21：12、21：11擊敗對手，打破「桃田魔咒」，於年終賽封王。

石宇奇首局入局較快，一直壓住桃田進攻，一度連取6分，大膽進攻主導戰局，最後佔盡優勢地以21：12取得首局，打破桃田今屆賽事未失一局的「金身」。

石宇奇憑更佳發揮，封王年終賽。（視覺中國）

石字奇今戰扣殺威力十足，令桃田賢斗難以招架。（視覺中國）

石宇奇避免與世界「一哥」桃田打消耗戰，第2局一開波就卯足全勁搶攻，而且網前處理亦十分出色，相反桃田受壓下，失誤不少，一些簡單的正手亦會打出界，打到中局時石宇奇以11：6領先。

石宇奇之前三戰桃田皆北。（視覺中國）

三戰桃田終獲勝

雖然桃田在暫停後，一度將比數拉近，惟失誤問題令他未能扭轉劣勢，終以11：21再輸一局，將年終賽冠軍拱手相讓給石宇奇。石宇奇在今戰前，三戰桃田賢斗未嘗一勝，今年世界賽決賽二人交手力戰3局而敗，今次首勝桃田之餘，更撐走12萬美元（約93.7萬港元）獎金。

2018年對石宇奇來說是突破的一年，他首次贏得全英賽，又助中國取得湯姆斯盃男子團體及亞運男子團體金牌，較失意的只是世界錦標賽戰至決賽負桃田。