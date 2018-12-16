【電競．Red Bull TRINITY】港將TGW不敵台灣ICY 　無緣衛冕奪季

「Red Bull TRINITY」4強和決賽今天在台北Garena電競館開打，昨天小組賽，香港代表「Timmy give wing」（TGW）奇蹟晉級，可是奇蹟今天（16日）未能再現，TGW以第三名結束，最後冠軍由台灣的ICY拿下了。

韓國代表HKT在爭議中出局。（潘思維攝）

「Red Bull TRINITY」4強賽事轉用3局2勝制，今天首場4強戰由韓國的HTK對上台灣的BGG，賽前大眾看好韓國代表，但賽事中BGG好像睇中韓國的HTK英雄池深度不夠，BGG在第一局壓制了HTK。但第二局HTK在上半段已經拉開優勢，更拿下第一條威洛魔，就在這時因為遊戲有一個BUG，被迫在爭議聲重賽；重賽後韓國的HTK可能心態未能回復，感覺是一場抗議的「Hea打」，很快就被BGG拿下兩局，BGG晉級決賽。



香港代表TGW左起 吳家希、羅卓賢、黃梓康。（潘思維攝）

TGW出局後，各人都表情低落。（潘思維攝）

港將第3局判斷失誤招敗

「這個達瑞文太強了，要完了。」賽評很激動說，第一局這隻達瑞文真的很強，在開賽頭段已經拿下5個殺數，有一次更是「三連殺」ace了對方，可惜這隻達瑞文是由台灣代表ICY操控，香港的TGW第一局被打至投降結束，第二局TGW即BAN掉達瑞文，用昨天的勝利陣容柔伊、波比、趙信，輕鬆取勝，局數追回1：1。

關鍵第三局台灣的ICY選了伊羅旖成整場焦點，開場初段伊羅旖已經先拿下2個殺數，但TGW也不輸蝕，接下來的團戰也把握到，更有2000元的經濟優勢，可惜在第一次搶威洛魔時，因判斷錯誤，導致被ace，到賽事尾段伊羅旖已經成型，能坦能輸出，香港的TGW再無反擊之力，最後TGW以局數1：2出局，但因為戰績較韓國代表佳，以季軍完賽。

最後因戰績較佳壓倒，韓國代表HTK，TGW以季軍完成賽事。（潘思維攝）

「反正都是來自台灣，誰勝出也沒關係。」賽前ICY選手輕輕一說後，決賽就開始兩隊台灣代表分別是ICY 和 BGG對壘，雖然第一局由BGG拿下，但最後ICY讓1追2成了「Red Bull TRINITY」的冠軍。