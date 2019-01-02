【01球評．曼聯】無法成為野獸的我　新年目標是做個普巴式打工仔

新年循例要訂新目標，2018年我從普巴（Paul Pogba）身上學識了8個字：人不為己，天誅地滅。 多謝人生教練，2019年我要謹守座右銘。

「足球是11vs11的比賽」，這說法已經過時了。團隊合作？不了。積極改進、好好裝備自己？不了。努力不懈，愛不會生還，只會難為自己。普巴在曼聯完美示範，自己開心最重要 ── 領隊堅持要自己踢不擅長、不喜歡的位置，既然勉強無幸福，就以實際行動證明自己不適合踢這個位吧，一拍兩散。

工作能力收放自如，這方面真的要向普巴大師好好學習。（資料圖片）

普巴藝術家脾氣令人羨慕

不過，藝術家脾氣，也不是人人都有資格發的。在普通職場，哪來的話事權？作為冇人識你、沒有任何商業價值的食物鏈底層，多麼力有不逮也要硬食，最多以低效率龜速完工吧。

蘇斯克查來到曼聯，普巴總算泊到個好碼頭，日後可以全心全意踢好波了？（資料圖片）

摩連奴仍在任時，普巴踢成那個樣子，卻只有摩連奴一人不滿；普巴IG依然經常有跟隊友攬頭攬頸的合照及開心跳舞片，那大概代表曼聯其他球員並不認為他是故意hea踢吧。在同事之間人緣這麼好的人，永遠不會有錯的 ── 若然你本身有問題，怎可能不受排擠？

得到人生教練普巴的祝福，2019年一開始我就充滿力量了。（資料圖片/普巴IG Story）

懷才不遇後重獲賞識

事實上，被摩連奴冷落的球員多的是，然而公眾關注的永遠都只是普巴。惡人下台，新帥上任，普巴立即走出雪櫃重奪正選位；在蘇斯克查的整個進攻體系中，最突出的理所當然是曾為全世界最貴價球員的他。獲得全面解放後，普巴3場入4球再交3助攻；雖然未至於以一人之力carry全隊曼聯，但球隊以他為重心絕對是鐵一般的事實。

普巴在這個時候回勇，重振雄風，更加證明了之前的低迷只是摩連奴亂排陣、資源錯配之過，堂堂世界盃冠軍級球星原來是無能上司當道下懷才不遇的陰公豬。

普巴入波chok住慶祝，唔關事的靴里拉表現得更加興奮。（資料圖片）

年輕時剛出社會，滿腔熱誠與理想，立志成為一個能幹得讓人respect, respect, respect的強人；現在？人不為己，天誅地滅，我只想做普巴。

普巴有正選踢，銳不可當；歐聯反勝祖雲達斯功臣馬達？Who cares?（資料圖片）