【世冠盃】加里夫巴利大演帽子戲法　皇馬輕取鹿島鹿角晉決賽

以衛冕姿態到阿聯酋出戰世冠盃的皇家馬德里，周三接受日職代表鹿島鹿角挑戰，憑加里夫巴利個人連中三元，以3：1獲勝，順利打入本周六舉行的決賽，將與東道主艾阿恩爭標。

皇馬目前在西甲只排第四，落後榜首的巴塞隆拿5分，但今次出征阿聯酋，主帥蘇拿利依然精銳盡出。周三世冠盃準決賽，沙治奧拉莫斯、馬些路、莫迪歷、卻奧斯、加里夫巴利等主將悉數正選披甲，「壽星仔」賓施馬及近期西甲及國王盃都有份落場的23歲中場馬高斯洛蘭迪亦續任正選。

巴利個人包辦皇馬3個入球，助球隊晉身世冠盃決賽。（路透社）

完半場前，巴利與馬些路一個one-two撕破鹿島鹿角防線，巴利近門射遠柱入網，為皇馬打破缺口，半場領先一球。

53分鐘鹿島鹿角球員回傳失誤，另一守將出腳解圍亦欠清脆，結果巴利把握良機，將紀錄改寫成2：0。

巴利成為全場焦點。（路透社）

巴利連中三元 與C朗阿蘇看齊

短短兩分鐘後，巴利再有波入。馬些路再成助攻好幫手，禁區外妙傳予無人看管的巴利，後者攻入個人今場第三球，皇馬領先至3球。繼蘇亞雷斯及C朗拿度之後，巴利成為世冠盃賽事歷來第三名單場入3球的球員。

土居聖真78分鐘為鹿島鹿角破蛋，最終皇馬以3：1贏波，順利打入決賽，周六將與艾阿恩爭冠，鹿島鹿角則與南美代表河床爭季軍。

按圖放大：皇馬3：1鹿島鹿角

+ 9 + 8 + 7

巴利賽後獲選為今場最佳球員，主帥蘇拿利對其表現相當滿意：「每場比賽，我們都預期他交出這種表現；當然，每一仗都入3球並不容易，但我所指的不止是入球，還有投入度──近幾仗他都展示了他的投入。」

巴利順理成章當選今場最佳球員。（皇馬官網圖片）

「不介意踢任何位置」

巴利本人則表示：「取得3個入球感覺很好，但最重要的是幫助球隊入決賽。我個人很希望贏得這個冠軍，而這對球會亦意義重大；為了成為冠軍，我們大家都努力奮鬥。」

事實上，他今季受傷患困擾，不時遭外界批評踢不出水準。不過，巴利認為只需要做好自己本分，懶理外界意見：「我不需要向任何人作出回應，只做好自己，貢獻球隊。在我職業生涯中，左路、右路和中路，我都踢過，只要教練認為我適合，踢哪個位置我都沒有問題。」

教練蘇拿利對巴利表現相當滿意。（路透社）

有球迷衝入場，希望與皇馬球員近距離接觸。（路透社）