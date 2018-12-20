【NBA】火箭大勝巫師　單場轟26個三分球　刷新聯盟紀錄

NBA常規賽火箭周四（20日）主場鬥巫師，外線炮轟客隊防線，射入26個三分球，打破聯盟紀錄外，更以136：118大破巫師，將連勝紀錄延續至5場。

夏登今戰轟入35分，為全隊最高，他外投貢獻了新紀錄的其中6球，另一主力基斯保羅亦轟入5球，全場錄得21分、8次助攻。當加利奇勒在球賽還剩2分42秒時，射入三分追平騎士保持的紀錄時，全場球迷都不停大叫「Three, three, three」，希望球隊可以破紀錄。

夏登今場成為巫師嚴防對象，為球隊製造不少空間。他全場18射10中，交出35分及9次助攻。（路透社）

艾里沙重返休斯頓，惜要輸波而回。（路透社）

火箭連續4球三分失手後，終於由卡達威廉斯在最後半分鐘，射入破紀錄的第26球。最終以136︰118大勝巫師18分，令火箭取得5連勝，這亦是他們今季到目前為止最長連勝記錄。

火箭、巫師今季首次交手時巫師贏波，但夏登該仗轟入54分，令他們今戰對「大鬍子」十分忌憚。上半場巫師不時夾擊夏登，可惜這樣防守令其他火箭球員得到更多空間，才會令主隊有機創造歷史。

卡達威廉斯射入破紀錄一球時十分興奮。（火箭官網）

「他們都很渴望破紀錄」

貢獻了9次助攻的夏登，在最後階段已經回到後備席休息，見到隊友成功刷新聯盟單場命中三分紀錄，賽後表示十分高興。這名去季常規賽MVP說：「我們都很渴望破紀錄，我很高興我們做到了，這代表我們打得有多好。」他更開玩笑指，幸好隊友能破了紀錄，要不然「不只是正選球員，球迷也會攻擊他們」。