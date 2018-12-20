【劍擊】港隊祝捷賀2018豐收　男花新一年迎新教練新拍檔

香港劍擊代表隊今年大突破，在亞洲錦標賽及亞運會，更橫掃各色獎牌。 劍擊總會今日（20日）在九龍灣設祝捷會，向獲獎劍手頒發獎金，一眾劍手回顧2018年之餘，也展望2019年新目標。

今年在亞洲錦標賽獲男子花劍個人金牌的張小倫，正籌備在內地開設新餐廳，近日不單要顧及自己的生意，亦要積極備戰1月初的世界巡迴賽，十分忙碌。港隊男子花劍年底迎來大轉變，上周有法國籍新教練Greg加盟，成為汪導（教練汪昌永）的副手，小倫稱：「希望新教練可以帶來新衝擊，外籍教練也有助我們更了解外地對手。」對「男花」劍手而言，踏入新一年前的最大改變，莫過於多年戰友崔浩然退役，張小倫說：「阿Nic不在當然可惜，他的成績及穩定性很好，但我們不會受影響。」

蔡俊彥（左起）、張小倫及張家朗迎來男子花劍隊新教練。（高詩琦攝）

張家朗望奪個人團體奧運資格

張小倫忙於餐廳劍擊兩兼顧，張家朗則期望在個人及團體項目爭取2020年東京奧運資格，新一年誓必忙於訓練。他說：「上屆奧運（2016年里約熱內盧）我年紀還小，有點不知道做了什麼，希望下屆可以衝擊更好成績，最希望是個人和團體都爭取到資格，會更加開心，對我們隊而言也大有幫助。」

由江旻憓（左二起）、朱嘉望、佘繕妡及連翊希組成的亞運女子重劍隊，接過劍總頒發的獎金。（高詩琦攝）

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17歲佘佘為學業煩惱

對於17歲的女子重劍選手佘繕妡而言，2018年堪稱大豐收：由年初的世少金牌、亞洲錦標賽個人銅牌到亞運團體銅牌，不過小妮子眼前最大的煩惱是應付學校考試：「去年打了很多比賽，沒怎麼上課，要花時間追回進度，目前也在準備大考。」將要應付國際文憑試（IB）的她，尚未決定在香港或外地升學，只想考上大學後繼續打劍。至於在亞洲錦標賽奪個人金牌的江旻憓亦表示，這場金牌戰一劍決勝的一刻，令她最為深刻，來年希望爭取更好成績。