【博你體︱王若獅】摩連奴有份Special CV　小休等「轉場」又如何

摩連奴被曼聯炒魷，大抵誰都不意外，畢竟全世界都知，聘請「摩佬」是高風險、高回報的決定。大大小小，總有盃捧，但不出幾年就會將帥不和、與高層鬧翻，然後離隊，劇本差不多。 摩佬有着如此獨特的CV，總有一支強隊渴望捧盃，願意一試。問題是，觀乎摩佬近年種種爭議決定，是否仍是十多年前意氣風發的special one？ 新東家考慮博一鋪前，先看看「說明書」，能否承擔下列風險。否則，請摩佬無異買倫敦金，後果自負。

特點一：大使

摩佬16年來執教過5間球會，一共花費11.6億歐元，收購59名球員，力壓曼城領隊哥迪奧拿及祖雲達斯教頭艾歷尼，成為最大使領隊。翻查他的「shop list」，最貴10人有8個在曼聯任期簽入。近年轉會費「癲價」失控，曼聯貴為全球最有價值球會，大開水喉仍滿足不了摩佬的要求（也要顧及管理層無能的因素），其他球會的荷包要應付他，並不容易。

不惜工本，只想最終聽見你叫「嘩」，但球迷看見普巴的表現，多數是另一個字。（Getty Images）

特點二：喜愛大巴

曾經何時，摩佬以戰術多變著稱。波圖與車路士年代主打壓逼防守，教皇馬時既能主攻，也能以完美的防守反擊KO巴塞隆拿，始終如一是堅持實用為方針。然而，摩佬近年儼然成為泊大巴戰術代言人，「有防無反」，縮後防守卻不見快速反擊。球隊問題不在防守，而是態度消極，球迷自然看到扔爛電視。

「他們買了一架巴士，泊了在龍門前。如果我付了50鎊來看這場球賽，我會很沮喪。」摩佬2004年教車路士，抨擊熱刺泊大巴，如今卻成了曼聯迷的心聲，顯得格外諷刺。

稍有資歷的球迷，可有記起摩連奴如何領波圖贏歐聯？是一條可攻可守的全能中場線。（Getty Images）

特點三：難相處

如同上一點，摩佬在曼聯盡失球迷心，主因在於球隊踢法消極。筆者不相信全是摩佬責任，始終落場作戰是球員，要「玩嘢」你也無可奈何。摩連奴的管理風格不像費格遜般家長式嚴厲，也不是雲格如慈父百般縱容。以往的他善於與部下溝通，建立互信，從不公開批評球員。波圖舊部迪高讚他讓所有球員自覺有價值，而國米的馬達拉斯形容更誇張，「他肯為我們而死，更像是父親和哥哥」。

不過，未知是他自我過度膨脹，還是球場上失利讓他壓力倍增，他對球員失卻以往的同理心，除了多番公開批評球員，在內部也顯得尖酸刻薄。曾在車路士與他合作的奇雲迪布尼，披露摩佬曾召集所有進攻中場開「檢討會」，當眾拿着幾頁數據「公審」他表現不佳，成為雙方反目的導火線。至於他公開斥責女軍醫Eva衝入場治療夏薩特，令車路士內部雞犬不寧，埋下自己被炒的伏線。

摩連奴在車路士第二任期，與隊中球員跟職員充滿矛盾，與軍醫Eva爭拗不斷。（Getty Images）

結論：暫無適合空缺

正所謂「工揀人、人揀工」，以摩佬的自尊，不用指望他會投效細會。至於甚麼球隊最有動機聘請摩連奴，大抵是恨捧盃恨到發慌的豪門。英超Big5各有穩定領隊，其餘有財力，又有換帥動機的豪門只餘皇家馬德里、國際米蘭、巴黎聖日耳門及拜仁慕尼黑。不過，皇馬、PSG及拜仁難忍泊大巴，陣中巨星出名難服侍（我很期待如果摩佬教尼馬會出甚麼事），均非理想落腳地。

國米在意甲高不成低不就，加上主席張康陽新官上任，確有足夠動力大展拳腳。不過，中國人搞波，你懂的，若聘用摩連奴，「火星撞地球」機會百分百。且現在歐洲足協的財政公平競技管制嚴格，讓國米豪使換血難度大增。憑現時班底挑戰祖雲達斯，大抵又是另一次自拆招牌。

重溫摩連奴教練之路（點圖放大）：

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其實勉強無幸福，摩佬現年55歲，教練生涯仍有頗長時間，不妨休息一陣，尋回平常心再重新上路。摩連奴在球會級賽事已經贏盡所有，何不靜待機會轉換跑道。說不定葡萄牙國家隊在2020年教頭約滿後，會是摩連奴華麗轉身的最好平台。

球會暫時無著落，摩佬否休息一下，再轉戰國家隊，闖一片新天。（Getty Images）

文：王若獅

「體育像人生，是從無數挫折中振作，然後又跌低再爬起的無盡修煉。筆者喜歡說運動員的故事，發夢有朝一日香港人能真正欣賞體育。」

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