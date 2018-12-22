【英超】沙拿雲迪積克齊建功　利物浦兩球挫狼隊　坐穩榜首過聖誕

周五英超獨腳戲，榜首利物浦作客出戰升班馬狼隊，憑穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克各入一球，淨勝對手兩球，順利全取3分，無需理會曼城周六戰果，提早落實以英超榜首之位歡度聖誕。

利物浦今仗作客賽前錄得3連勝的狼隊，上仗對曼聯後備落場梅開二度的沙基利續任後備，但有占士米拿復出踢右閘，隊長軒達臣則第300次為球隊披甲上陣。

在客場出戰的紅軍控球佔優，但開賽初段狼隊先製造到埋門。法賓奴誤傳，艾達馬查奧爾把握機會起腳但斜出；6分鐘後查奧爾再次得到射門機會，但同樣無功而還。

沙拿為利物浦打開紀錄。（路透社）

沙拿開紀錄 紅軍半場領先一球

18分鐘，文尼與法賓奴美妙配合，後者再傳中，禁區內的沙拿左腳一「彈」，門將魯爾柏迪斯奧束手就擒，紅軍打破缺口。

44分鐘，拿比基達後場傳球乏力，馬特杜靴迪快安德魯羅拔臣一步截得皮球，推順後起腳，但未能逃過門將艾利臣，完半場紅軍領先一球。

沙拿今仗為利物浦貢獻一入球及一助攻。（路透社）

沙拿助攻雲迪積克拉開比數

68分鐘，狼隊球員解圍不遠，沙拿今次充當助攻者，妙傳予入楔的雲迪積克，後者不負所託，為利物浦擴大比數至2：0。

84分鐘，沙拿接應文尼傳送後射門，但被魯爾柏迪斯奧擋出底線，無緣梅開二度。紅軍接下來的角球攻勢，文尼頂高，未能再增添紀錄。

雲迪積克為利物浦射成2：0。（Getty Images）

按圖放大：狼隊VS利物浦戰況

+ 8 + 7 + 6

順利取3分 肯定保住榜首過聖誕

89分鐘，羅拔臣意外將皮球交予基比斯韋特，惟這名18歲英格蘭中場近門竟然射中網側。狼隊無力破蛋，最終利物浦維持2：0勝果，順利拿下3分，聯賽近7場全勝之餘，總共攻入18球而只失2球。

暫時屈居紅軍之後排聯賽榜次席的曼城，周六主場對水晶宮即使贏波取3分，仍然比紅軍少1分，肯定無法在「拆禮物日」比賽之前反先，意即紅軍今年將可以英超一哥身份度過聖誕佳節。

英格蘭小將基比斯韋特錯失為狼隊破蛋的機會。（路透社）