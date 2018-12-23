【西甲】畢爾包特別的12碼開紀錄　屠夫哥高查︰史前無例（有片）

西甲護級戰出現特別的12碼，37歲老將阿度里斯（Aritz ADURIZ）以沒有助跑的方式射入12碼。不過畢爾包完場前失守，被華拉度列逼和1︰1，只比少踢一場、尾三的維拉利爾多1分。

畢爾包今季戰績不滯，易帥後前鋒艾度里斯獲得信任，這個37歲老將在今晨主場迎戰華拉度列時就把握住機會。37分鐘主隊畢爾包獲得12碼，操刀的阿度里斯站在靠近皮球位置，左腳只距離12碼點不遠。他重心腳沒有離地，原地右腳拉弓射向門將左方，即使華拉度列門將佐迪馬斯比有反應，仍未能擋出阿度里斯這記「特別的12碼」。

畢爾包名宿、「屠夫」哥高查（Andoni Goikoetxea）稱未曾見過這樣的12碼︰「這是史前無例，看足球多年都沒有。」畢爾包憑這12碼領前1︰0，然而完場前失守，被巴南路追平1︰1，未能全取3分。

阿度里斯以這記沒有助跑的12碼，取得今季西甲第2球。（資料圖片）

輕鬆12碼逐格睇（按圖放大）

辭退比列素後，現由加列坦奴（Gaizka Garitano）執教的畢爾包17戰只得16分，近3場不敗但只比少踢一場的維拉利爾多1分。另外兩支護級形勢危急的分別是16戰10分的華歷簡奴及8分的韋斯卡。

#AthleticRealValladolid menudo gol se sacó de la manga #aritzaduriz

increïble nos dejó a todos con la boca abierta en #Pucela @AthleticClub 1️⃣ @realvalladolid 1️⃣

.#Aduriz #AthleticClub #RealValladolid pic.twitter.com/fTfU77Mglm — Elias Muñoz Corominas (@Elias_Muco) 2018年12月22日

影片連結：另一角度看「輕鬆12碼」

西甲官方精華︰畢爾包1︰1華拉度列

西甲主要賽果（按圖放大）