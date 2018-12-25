【賀歲盃？】費托有望來港鬥柏利　鳥棲砂岩聯中韓泰球隊會師香港

香港足總至今仍未公布任何賀歲盃消息，但內地及日本傳媒近期都有報道，除早前中超山東魯能外，近日鳥棲砂岩亦公布了2月初訪港參加「邀請賽」，相信是到港參加賀歲盃。 若果消息屬實，意味香港球迷將可再見西班牙射手費蘭度托利斯。

鳥棲砂岩近日宣布易帥，由卡尼拉斯接手，代替金明輝成為球隊新一任監督。會方在記者會上又宣布，這支護級成功的J1球隊，將會在明年2月初到港，參加邀請賽與中國、韓國及泰國球隊比試，為新球季備戰，估計正是賀歲盃。

費蘭度托利斯轉戰日職，今季助球隊護級。（網上圖片）

費托曾隨車路士到港參加英超挑戰盃。（Getty Images）

這將會是前西班牙國腳費托自2007、2011年後再度來港；助西班牙奪得2010年世界盃冠軍的王子，07年隨英超球隊利物浦首度訪港，轉投車路士後於11年再次訪港，參加英超挑戰盃並捧走冠軍。

費托今季曾與恩尼斯達同場競技。（網上圖片）

山東魯能將會來港。（視覺中國）

山東魯能或借賀歲盃備戰亞冠

除了鳥棲砂岩外，早前大陸傳媒曾報道，中超球隊山東魯能亦會在初四出戰賀歲盃，作備戰亞冠盃，意味前意大利國腳加斯安奴柏利及巴西攻中迪亞高泰迪利，亦會來港。

內地傳媒指，魯能會在1月初，到廣州進行季前集訓，為亞冠盃外圍賽及新一季中超作準備，之後就會到港參賽。

加斯安奴柏利為魯能主力。（視覺中國）

雖然不斷有外來消息報道賀歲盃相關消息，但香港足總仍未有公布豬年賀歲盃詳情，最後能否見到費蘭度托利斯等球星，仍是有待落實。