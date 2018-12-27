【英超】蘇斯克查返奧脫福　曼聯贏波賀聖誕　普巴破兩個月入球荒

周三「拆禮物日」英超上演聖誕快車，曼聯主場以3：0擊敗哈特斯菲，看守領隊蘇斯克查首次在奧脫福帶領即大勝一場。此外，中場保羅普巴個人梅開二度，自10月底終再嘗入波滋味。

曼聯名宿蘇斯克查臨危受命，回巢擔任看守領隊，取代被辭退的摩連奴領軍，球隊首戰作客大炒卡迪夫城5：1，今仗返回主場奧脫福，面對賽前錄得5連敗、跌至榜尾的哈特斯菲。

紅魔正選陣容作出3個變動，馬達、費特與達洛治在蘇斯克查麾下首度正選披甲，馬迪爾因病缺陣，靴里拉與艾舒利楊格則退居後備。

曼聯一班主場球迷熱烈歡迎蘇斯克查回歸。（路透社）

急需搶分的哈特斯菲甫開賽即積極進攻，反客為主。哈特斯菲10分鐘在左路靠界外球製造威脅，可惜干高路炒高。

27分鐘，普巴禁區外博得罰球，親自主射但無功而還。不過，紅魔隨即靠角球開紀錄，連迪路夫近柱頭槌攻門被解圍，但馬迪門前補一腳，曼聯領先1：0。

馬迪為曼聯打開紀錄。（路透社）

38分鐘，馬達接應隊友傳送後快射，省中哈特斯菲守將出界。一分鐘後，拉舒福特左路突破後傳中，達洛治離門不遠竟射斜。

戰至上半場補時階段，阿歷士柏列查特傳予菲臘標寧，後者推過費特後在連迪路夫面前起腳，惜只中網側，完半場曼聯領先一球。

按圖放大：曼聯VS哈特斯菲戰況

+ 11 + 10 + 9

61分鐘，哈特斯菲右路開出角球，迪普特列妙射被迪基亞撲出。

力保不失的曼聯，兩分鐘後有馬達殺出重圍後傳中，靴里拉二傳予普巴，後者輕鬆一射，為球隊擴大優勢至兩球。

自10月底對愛華頓一役後近兩個月沒有入球的普巴，打破入球荒後即愈射愈順，78分鐘在禁區外起腳再得手，個人梅開二度，曼聯亦領先至3：0。

不過，與上仗大勝卡迪夫城一樣，紅魔今場無法保持清白之身。戰至88分鐘，連迪路夫走漏真卡佐真遜，後者近門破蛋，為哈特斯菲射成1：3。

普巴個人梅開二度，曼聯大勝哈特斯菲。（路透社）

曼聯最終維持3：1勝局完場，蘇斯克查領軍兩戰兩勝，更轟入8球之多。紅魔下仗將會繼續在奧脫福出戰，在12月30日迎擊般尼茅夫。

蘇斯克查上任後，曼聯兩戰兩勝，全取6分。（美聯社）