【英超】利物浦輕取紐卡素放甩曼城7分　高普領軍取第100勝

利物浦周三主場以4：0大勝紐卡素，領隊高普錄得上任以來第100場勝利。同樣值得紅軍擁躉慶祝的是，爭標頭號對手曼城同日作客李斯特城以1：2敗陣，更被熱刺反超，跌至第三位，紅軍在榜首的領先優勢已拉開至6分。

面對有護級壓力的紐卡素，力爭球會史上首個英超冠軍的利物浦11分鐘就打破缺口。紐卡素守將頭槌解圍不遠，站在適當位置的洛夫雲無人看管下窩利抽射破網，紅軍順利取得領先。

雖然沙基利在完上半場前的罰球被門將杜巴夫卡救出，但下半場展開不足兩分鐘，紅軍就成功拉開比數。沙拿禁區內被對方守將侵犯，獲判12碼，他親自操刀，一射中鵠。

沙拿冷靜射入12碼。（路透社）

沙基利79分鐘為利物浦射成3：0；85分鐘，法賓奴接應沙拿角球，頭槌一頂入網，取得今夏加盟以來的首個入球。

累積8連勝的利物浦，今季聯賽仍然不敗，19戰得51分續排榜首；紅軍的爭標最大對手曼城同日卻再度失分，兩軍積分差距已擴大至7分。

法賓奴取得加盟利物浦以來的首個入球。（路透社）

利物浦大勝一場，高普取得上任以來第100場勝利。（路透社）

按圖放大：利物浦大炒紐卡素戰況

+ 11 + 10 + 9

曼城作客負李斯特城 聯賽榜跌至第三

對上3場先後不敵車路士與水晶宮的曼城，同日作客李斯特城，雖由貝拿度施華先開紀錄，但李城隨後有馬克艾拜頓及列卡度彭利拿各建一功，以2：1反敗為勝。曼城吞下近4仗的第三場敗仗，聯賽榜已被同日大炒般尼茅夫5蛋的熱刺壓過，跌至第三位。

曼城雖由貝拿度施華先開紀錄，最終卻輸波而回。（路透社）