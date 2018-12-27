【英超】普巴梅開二度助曼聯兩連勝　蘇斯克查讚「快樂曼聯魂」

曼聯周三（12月26日）英超主場出擊，中場保羅普巴個人梅開二度下，以3：1擊敗哈特斯菲，看守領隊蘇斯克查領軍兩仗全勝。首次以領隊身份重返奧脫福的蘇斯克查表示，主場擁躉的熱烈歡迎令他自豪，稱這是他畢生難忘的一天。

今年45歲的蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær），2007年夏天掛靴，曼聯一年後在奧脫福為他舉辦紀念賽，正式向這位一代挪威「後備殺手」道別。

10年後首次以領隊身份重遊舊地，蘇斯克查即帶領球隊贏波，賽後他分享感受：「能夠帶領球隊出場令我感到謙卑，看看我會否適應這感覺吧。我曾以隊長身份帶領球隊幾仗，但這個（擔任領隊）非常不一樣。曼聯球迷是世上最好的球迷，我與他們的關係很好。聽到現場球迷在唱我的歌，令我十分自豪，這是我永遠不會忘記的一天。」

曼聯一班主場球迷準備了橫額歡迎蘇斯克查重返奧脫福。（路透社）

蘇斯克查首度回奧脫福領軍，球場外有商販看準時機售賣以他為主角的商品。（路透社）

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在蘇斯克查帶領下，紅魔先後大炒卡迪夫城及哈特斯菲，兩場合共轟入8球，一改摩連奴昔日的沉悶「泊大巴」踢法，令部分球迷憧憬球隊未來。

不過，談到球隊在他上任前後的分別，蘇斯克查只道：「短短一星期內，你唯一能改變的只有球員心態。我希望我的球員踢出某種風格，給他們一些指示──工程在進行當中，這（改善）需要時間。」

蘇斯克查上任後，普巴表現脫胎換骨。（Getty Images）

普巴今仗個人梅開二度。（路透社）

在摩連奴執教後期坐冷板的法國中場保羅普巴，今場個人射入兩球，連同上仗對卡迪夫城交出兩球助攻，在蘇斯克查領軍兩仗總共參與製造了4個入球，兩場都當選最佳球員，與之前形成強烈對比。

過去擔任紅魔青年軍教練時曾在預備組與普巴合作的蘇斯克查指：「這個是我一直以來所認識的普巴。他一向都是個快樂的男孩，臉上總掛着笑容。當你轟入兩球，你當然高興。」

他補充：「他是曼聯魂，明白為球會效力的意義。」

普巴表現賣力，連續兩場獲選為最佳球員。（Getty Images）

英超第20輪賽程，焦點賽事是利物浦鬥阿仙奴。（01美術製圖）