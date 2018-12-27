【NBA】勇士「跌Watt」三連霸有危機？　卡爾：外界太吹毛求疵

聖誕大戰主場被湖人大炒26分，勇士今季已經第5度吞下20分以上的敗仗，是卡爾2014年上任教練後首次出現這樣的情況。 勇士今年表現欠霸氣，令人看淡其三連霸的機會。不過，卡爾仍十分有信心，面對外界強烈的批評，仍相信球隊可再闖高峰。

勇士現時雖以23勝12負排西岸排榜首，但在群雄割據的西岸未算一枝獨秀，近6年來曾錄得首次4連敗，隊內一度爆出不和事件，聖誕大戰主場鬥湖人，勇士以26分之差大敗，令外國傳媒人質疑西岸王者是否已經「玩完」。

不過，卡爾拒絕「扯白旗」，又指球隊受到的輿論壓力，是前所未有之高：「傳媒的標準定得太高了，所以任何事發生在己隊身上，都會有一種迫切性，我們可能是聯盟史上受到最多批評的球隊。」

卡爾指公牛受到的批評，不會比勇士少，但時代不同，勇士得到的更貼身。（Getty Images）

與公牛王朝相比

卡爾球員年代曾效力公牛，為公牛班朝第二次三連霸的功臣之一。當年公牛陣中亦是星光熠熠：「波神」米高佐敦、「二哥」柏賓、「籃板王」洛文等等，外界的批判眼光一定不比現時弱，但卡爾指在互聯網年代，勇士受到的批評更貼身。

「我們的水平與當年的公牛差不多，我覺得（受到的批評）是一樣的，但因現時傳媒氾濫，資訊的即時性令到批評亦是隨即而來，所以感覺上更厲害。」卡爾說。

2017/2018 勇士於NBA常規賽場均數據 得分113.5分、50.3%命中率、三分命中率39.1% 失分107.5分，對手44.7%命中率、對手三分命中率35.7% 失誤15次、對手失誤13.5次、籃板43.5次、對手籃板42.5次 2018/2019 勇士於NBA常規賽場均數據 得分115.6分、48.2%命中率、三分命中率38% 失分115.5分，對手45.4%命中率、對手三分命中率33.9% 失誤14.3次、對手失誤12.8次、籃板45.7次、對手籃板43.2次

卡爾與居里合作多年，今年可能是最大難關。（Getty Images）

勇士對湖人吞下26分的敗仗，今季第5度輸超過20分，是卡爾執教以來首次。（Getty Images）

雖然承受不少壓力，但卡爾認為球員有能力面對難關：「己隊眾將都已學會怎去處理這些批評，所以沒什麼大不了的。重點是面對慘敗、連敗、傷兵潮，你怎樣去作出回應。只要我們保持團結一致、努力向前，好事自然來。這是我對這班球員的信心。」

卡爾認為勇士是支冠軍級球隊，有力可以再闖高峰。（Getty Images）

今季是卡爾上任後，球隊首次出現有5仗輸超過20分的一季，但卡爾認為勇士「是支冠軍級球隊」，就算今年特別艱苦，仍有信心球隊會愈打愈好。