【運動公社】古巴棒球手打開脫貧之門　赴美追夢不再叛國

北美職棒大聯盟（MLB）與古巴棒協達成協議，職盟球隊可以合法簽下年滿25歲、並在當地賽事中效力6年及以上的古巴球員。這一紙協議結束古巴球手多年來的叛逃歷史，亦加速了古巴、美國兩國體育的融合進程。 撰文︰高俊賢@運動公社

在卡斯特羅（Fidel Castro）領導之下，古巴成為世界知名的體育強國。但是國內對職業體育的禁令，及與資本主義世界的財富差距，令國內選手及教練奔向變節之路。貴為業餘棒球的老牌強國，古巴贏下三屆奧運棒球金牌，且為MLB提供17名球手（佔所有外籍球員比例的百分之六）。但自1962年，美國向古巴實施經濟封鎖，而古巴亦嚴禁國內運動員出國，於是有古巴人以假護照入境、游泳偷渡，趁國家隊出國比賽時離隊叛逃，甚或在鄰國多明尼加取得居留權等形式（美國勞工法例對聘用古巴人亦有枷鎖），加入美國體壇。古巴政府一再重申永不徵召變節選手，對球員本人抑或是國家隊都是雙輸。

前古巴領導人卡斯特羅是棒球愛好者，曾多次參與棒球賽事。（資料圖片）

卡斯特羅生前熱愛棒球（按圖放大）

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如今禁令解除，古巴大有可能成為美國棒球的數一數二人材庫，就如同足球世界裏西非、北非之於法國一樣。更重要的是，MLB能合法引進古巴球員，既使對方毋須擔憂人身安全之下謀生，亦可以有效打擊人口販賣。跟普通的古巴人相比，棒球選手變節出國，更有可能被人口販子勒索敲詐，或面對其他危險。例如辛辛那提紅人外野手Yasiel Puig，在從古巴偷渡到墨西哥、等待入境美國時，遭墨西哥毒梟綁架，直到付了25萬美元才獲釋。

當然，MLB不會只滿足於簽下成年球員，更希望網羅更多優質的年青新秀。但一利興一弊生，古巴國內棒球聯賽的水平可能因為人才流失而進一步下滑。另一個值得關注的問題，就是古巴會否像多明尼加一樣，淪為美國棒球運動的血汗工廠。

2015年逝世的費南迪斯，14歲前曾3次偷渡到美國都失敗，然後和殺人犯一起被關進古巴監獄。（資料圖片）

部分有古巴血統MLB棒球員（按圖放）

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目前MLB球隊在多明尼加廣設棒球學院。有許多當地16歲以下的小將，在經理人（buscones）開設的棒球學校就讀，接受全職棒球訓練，直至年滿16歲之後被轉售至MLB球隊的棒球學院。然而，只有少數進入buscones體系的年青球手能晉身MLB的棒球學院，能沿此途徑晉身美國的球手亦不多，往美國的球手更不一定能升上MLB大聯盟。因此，這條通往美國的繁華夢，或許是許多人的脫貧路徑，但成功例子萬中無一。一旦失敗，他們在受訓期間獲得的教育不多，很難有別的出路。多倫多藍鳥的多明尼加球手Jose Bautista曾經反映過，許多往美國追夢的同胞裏只有3%的人能留在MLB。其他學歷連高中也不到的失敗者，只能以廉價勞工的身分在社會底層工作，無法擺脫赤貧命運。如果把MLB在多明尼加的一套移植過去，古巴棒球的全面對外開放也不見得是好事。

北美職棒大聯盟（MLB）與古巴棒協達成協議，職盟球隊可以合法簽下年滿25歲、並在當地賽事中效力6年及以上的古巴球員。（資料圖片）

既然古巴棒球難逃對外開放的命運，政府就要首先確保青年球員接受足夠的敎育、保障他們未來的生計，例如要求棒球學院增加棒球以外的知識教育，甚或介入buscones的經營制度裏，否則一齣又一齣追夢的故事，只會淪為悲劇。

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