【英超】攔截孫興慜撲空氣　般尼茅夫隊長膝部重創收「咧」

零身體接觸，就令對手重創。 這不是武俠小說，而是「拆禮物日」的英超。 般尼茅夫隊長西蒙法蘭西斯打算搶走熱刺前鋒孫興慜腳下球，但被這名韓國國腳乖巧避過，他更因此受傷離場。般尼茅夫主帥賀維昨日證實，西蒙法蘭西斯膝部前十字韌帶撕裂，至少休戰半年，提早收「咧」。

般尼茅夫主帥賀維昨日（12月27日）表示，33歲守將西蒙法蘭西斯膝部前十字韌帶撕裂，要休戰半年至9個月，提早收「咧」。賀維說：「這是對我們的重大損失，我們失去了隊長，失去了一名表現長期穩定的球員。雖然康復之路漫長，但西蒙是一名專業的球員，擁有正面的態度，有身邊的人支持，我相信他會盡快復元歸來。」

西蒙法蘭西斯在周三傷出，昨日證實收「咧」。（路透社）

西蒙法蘭西斯的重傷來自「拆禮物日」的英超對熱刺的比賽，他在完上半場前打算搶去對方前鋒孫興慜的腳下球，但孫興慜右腳乖巧一搓，再後腳傳球，輕鬆地避開了西蒙法蘭西斯。西蒙法蘭西斯此料不及，一時平衡倒地，膝部便重創，要由擔架抬走。

西蒙法蘭西斯是球隊的後防硬漢。（Getty Images）

西蒙法蘭西斯受傷片段：

Son Heung-Min just out here breaking ankles... Simon Francis is in serious trouble after Son's brilliant piece of trickery.#OptusSport #PremierLeague #TOTBOU pic.twitter.com/a2k2Ve1Ekh — Optus Sport (@OptusSport) 2018年12月26日

般尼茅夫最近相當「黑仔」，除西蒙法蘭西斯外，中場路易斯曲克亦在月初觸傷重一部位，要養傷6月至9個月。