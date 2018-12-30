【英超】沙拿禮讓感動高普　富咸兩將爭射　雲尼亞里：想殺人

12碼，一係入，一係唔入，但這些機會不一定是屬於你的。 今季順風順水的利物浦，周六主場反勝阿仙奴，球員一團和氣，無私奉獻，沙拿下半場更讓出射12碼的機會，造就法明奴帽子戲法；另一邊廂，深陷護級漩渦的富咸同日雖然力挫哈特斯菲，但就發生球員爭射12碼的場面。

利物浦周六主場大勝阿仙奴5：1，賽後繼續高踞榜首，暫時分別領先熱刺與曼城9分及10分，距離球會史上首個英超冠軍又邁進一步。領隊高普賽後表示：「5：1贏阿仙奴的比數並不常出現，所以我對一班球員的表現真的很滿意。」

利物浦半場轟4球 5：1反勝阿仙奴 法明奴連中三元

法明奴下半場射入12碼，完成帽子戲法。（路透社）

高普爆法明奴訓練常射失12碼

今季表現反覆的巴西國腳法明奴（Roberto Firmino），今季英超首次在主場晏菲路入波，而且一入就入3球，大演帽子戲法。不過，原來高普在比賽期間曾經對他不滿：「己隊入了5球，而2018年以沙拿的一份聖誕禮物作結，我很喜歡他的舉動──他將皮球給予法明奴，好讓他達成帽子戲法。當下我有點不高興，因為法明奴練波時經常射失12碼，但顯然今日他腳風順，所以沒有問題。」

法明奴今場個人攻入3球，助利物浦大勝阿仙奴。（球會官網圖片）

上半場射入12碼的沙拿（右），讓出12碼機會予法明奴，造就這名巴西國腳連中三元。（路透社）

「幾乎哭出來」

法明奴今場射入的個人第三個入球來自洛夫雲博得的12碼，上半場尾段已經射入一球12碼的沙拿主動讓出操刀機會，造就法明奴連中三元，對此高普指：「沙拿把12碼讓給予法明奴，我幾乎哭了出來，他真的很大方──大家都知道，沙拿在任何情況都很渴望入波。他把機會轉讓了他的戰友了。」

高普大讚沙拿無私。（路透社）

富咸前鋒爭射12碼

和諧融洽的紅軍球員大方分享入球機會，同日另一場英超比賽卻出現隊友「爭射」12碼一幕。哈特斯菲球員80分鐘在禁區內犯手球，富咸獲判12碼──下半場後備上陣的阿布巴卡卡馬拉主動要求主射12碼，一度與慣常劊子手阿歷山大米祖域發生爭執。最終卡馬拉爭贏，負責操刀，卻被門將祖拿斯盧素救出，錯失開紀錄良機。

富咸兩名鋒將發生爭射12碼事件。（Getty Images）

按圖放大：富咸前鋒爭射12碼

雲尼亞里：想殺了他 米祖域大方回應

幸好米祖域補時接應賴恩施斯隆助攻入波，富咸幾經辛苦贏波取3分，賽後暫時壓過周日才有比賽的般尼，以20戰得14分升上聯賽榜尾三，繼續為護級努力。

3分已袋，富咸領隊雲尼亞里卻怒氣難消，賽後受訪時直斥卡馬拉行為有欠尊重，「他不尊重我、球會、隊友和球迷。我已跟他談過，這是不對的。」雲帥續道：「我已告訴他，把球交給米祖域，他才是球隊劊子手。他這樣做，實在令人難以置信。我想殺了他。」

「受害人」米祖域卻表現大方，「我們有一點小爭執，因為射12碼是我的職責；他（卡馬拉）不是這麼想，但我尊重他。我以往也曾做過相同的事，我對此沒有問題。」

雲尼亞里對卡馬拉的行為非常不滿。（路透社）