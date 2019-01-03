【英超】法賓奴出走皇馬　於晏菲路的天空振翅高飛

這是一個關於擦身而過的故事。 加盟皇家馬德里或巴塞隆拿，幾乎是所有南美足球員的夢想，有一個人曾經做到，卻選擇頭也不回。離開班拿貝的時候，沒多少人記得他的名字，現在應該沒有球迷不認識他了，他是法賓奴（Fabinho）。

比起一眾巴西同鄉，法賓奴的職業生涯有點不同尋常。在歐洲尋找機會之前，從未在巴西職業聯賽上陣。

他的出生地坎皮納斯（Campinas），隸屬巴西東南部聖保羅州。這個足球狂熱州份，擁有著名的四大巴甲球會：聖保羅、哥斯泰斯、山度士和彭美拉斯，沒有一間對這名瘦削小子有興趣。

利物浦防中法賓奴現在無人不識，當年在巴西卻一直未被州內四大球會看中。（Getty Images）

法賓奴今季英超數據（按圖放大）

他的足球生涯起步點，是2004年成立的新紮小球會Paulinia fc。最初只是業餘球會，4年後才參與職業足球運作，在聖保羅州第四級別聯賽角逐。

對於這間靠市政府資金支撐，2015年起因「政治理由」停止運作的母會，沒有太多紀錄，唯一重大新聞，已是法賓奴的轉會一度成為他們「起死回生的希望」──在高昂的轉會費中抽取小部分作為培育費用，讓球會有足夠資金再度運作。可想而知，發掘法賓奴也許是此會唯一成就。

2004年成立的聖保羅新紮小球會Paulinia fc，是法賓奴（紅圈）足球生涯起步點。（網上圖片）

一場又一場賭博

真正察覺此子潛能的，是位處聖保羅444公里外的富明尼斯，那年他18歲。

這家里約熱內盧球會是馬些路和堤亞高施華的母會，對挑選防守球員的眼光看來有一手。等待未為他帶來機會，2012年5月20日首次亦是唯一一次進入大軍名單，並未獲派上陣。一個月後，他已被賣到葡超球會里奧艾維（Rio Ave）。

簽約6年，卻從未為新球會上陣，因為他立即被外借到皇馬B隊。

心水清的球迷，大概已猜到什麼回事。富明尼斯買入潛質新秀，善價而沽。看中他的是皇馬，里奧艾維不過是中間人罷了。

看來像是足球遊戲《足球經理人》（Football Manager，簡稱FM）式的冒險操作，如實上演。當你知道法賓奴足球經紀的名字，便不會感到奇怪：佐治文迪斯（Jorge Mendes）。

加盟富明尼斯後未獲上陣，在這家里約熱內盧球會也是過客。（網上圖片）

金牌經理人的神機妙算

一個從未在職業聯賽上陣、沒有名氣的巴西少年能進入皇馬視線，如果說跟C朗拿度、洛迪古斯、迪馬利亞等曾先後效力皇馬球星的經理人佐治文迪斯無關，也沒有人會相信吧。

西甲賽會規定，每支球隊只可擁有3名非歐盟外援球員。即使球員可根據祖先祖籍或伴侶國籍入籍，又或在西班牙聯賽上陣5年申請入籍西班牙，稀少的外援名額依然珍貴。而西甲球會一眾B隊，則不可擁有任何非歐盟外援。

上有政策、下有對策，世界上有什麼可以難倒財雄勢大的皇馬？通過其他球會買人，再外借回B隊一招，足以繞過賽會規定。

沒有人會承認這種勾當，只要看看球會歷來最佳成績只是聯賽第五的里奧艾維，每年在轉會市場竟買賣30、40名球員之多的不尋常舉動，已可略知一二。想想他們錢從何來？除法賓奴外，曼城正選門將艾達臣加盟賓菲加前亦曾效力里奧艾維，為艾達臣在轉會市場牽線的正是佐治文迪斯這名金牌足球經紀。

法賓奴回巴西與法明尼斯一眾老友聚首。（Fabinho@Instagram）

離開皇馬

話題好像扯遠了。總而言之，2012/2013球季法賓奴以里奧艾維借將身份加盟皇馬。「那是我職業足球員生涯的第一年，我被告知將會踢皇馬B隊。」

他形容當時一切很好，直到季尾跟球隊負責人會面，「他告訴我，如果留在皇馬，我將繼續踢B隊，之後有機會上一隊，或繼續留在B隊。」

同一時間，不時跟佐治文迪斯合作的另一球會摩納哥叩門，「我把握機會去了」。2013年5月8日皇馬西甲主場對馬拉加，75分鐘後備入替法比奧干查奧，補時1分鐘為迪馬利亞送上助攻，是他第一次也是最後一次為銀河艦隊上陣。

2013年5月8日皇馬西甲主場對馬拉加後備上陣，是法賓奴在銀河艦隊第一場也是最後一場比賽。（Getty Images）。

從Fifa數值看法賓奴進化

+ 2

右閘變世界級防中

「當我在皇馬的時候，有幸與C朗拿度、奧斯爾、莫迪歷等偉大球員一起操練。」即使欠缺上陣機會，他不時在一隊跟操，那年皇馬教練是誰？跟他隸屬同一經理人的摩連奴。

這次賭博他押對注。漸漸在法國站穩陣腳，外借兩年，終被摩納哥買斷。50萬歐元買入他的里奧艾維，收獲600萬歐元。尤其由右閘轉型防中後，愈來愈多歐洲豪門注意到他，2016/17歐聯16強助攻助守協助球隊氣走曼城後，巴塞在內的幾乎所有大球會也傳過對他有興趣，走得最近的是曼聯。時任紅魔領隊，又是摩連奴。

法賓奴在摩納哥站穩陣腳，漸漸成為隊中主力球星。（Getty Images）

球場上的神偷（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

紅軍關鍵之匙？

那年走不成，今季終於4500萬歐元加盟另一英超球會利物浦。季初連月坐冷板，他自言不好受：「沒有球員喜歡做後備」，然而他知道需要時間適應英超比賽強度、熟悉隊友走位和動作，以及球會戰術。

耐心等待靜候機會，全因清楚個人特點，「利物浦因為我擅長攔截和剷球簽下我，我會繼續以此風格踢球。」10月下旬開始得到正選上陣機會，繼默西塞特郡打吡後，最耀眼表現便是晏菲路主場對曼聯一仗，紅軍先開紀錄一球，來自他妙傳文尼。球隊3：1輕勝，曼聯兩日後解僱對他欣賞有加的摩連奴。

無論佐敦軒達臣還是韋拿杜姆，均是被改造的防守中場。利物浦斥高價買入法賓奴這個年輕正宗防中，顯然是為球隊實力提升所作準備。初步「考牌」合格之後，他可否飛得更高更遠，餘下半季將會面臨重重考驗，第一關先是（周四凌晨4時）作客曼城的榜首大戰。

英超第21輪及第22輪直播賽程（按圖放大）

即使未獲正選之時，法賓奴已獲熱情的紅軍球迷支持。（Getty Images）