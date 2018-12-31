【排球精英賽】迦密聖道決賽勝協恩首奪冠　隊長包攬三大個人獎項

學界賽場上又一傳奇誕生！ 今屆排球精英賽最大「黑馬」迦密聖道中學殺入決賽面對協恩中學，再次展示不屈防守精神，以總局數3：1擊敗對手，校史上首次晉身精英賽決賽便成功奪冠。 隊中主力中六生張曉諾除了入選精英賽明星隊外，更個人獨攬最有價值球員、最佳扣球及最佳防守三大個人獎項，為自己即將完結的學界生涯劃上完美句號。

以往迦密聖道多打「下風波」，以韌力消磨對手意志後反勝聞名，決賽採5局3勝制，首局她們卻成為主動一方，頻頻搶攻，加上協恩失誤連連，迦密聖道大勝一局25：7，大差距比分令在場觀眾無不嘩然。

排球精英賽：四強「拗柴」受傷的劉心怡（13號），比賽初段仍受傷患困擾，但第四局及時回勇。（徐焌然攝）

排球精英賽：一班迦密聖道的同學，自攜海報支持校隊。（徐焌然攝）

傷兵及時回勇成奪冠關鍵

次局雙方爭持激烈，打成14：14平手後迦密聖道先打出一段4：0的攻勢。然而協恩後勁凌厲，落後之下再打出一波11：3反勝次局，以一局25：21總局數追成平手。

今場迦密聖道尤如置身主場一般，球場四方八面都坐滿她們的支持者，雖然總局數被追平，一班球員亦疲累得喘氣連連，但絲毫沒有影響士氣，第三、四局發揮「超水準」。

周日比賽中勇戰受傷的快攻劉心怡及時回復佳態，成功兩度攔網，並扣殺一球「叉燒」，協助球隊再以兩局25：14、25：18，大分3：1擊敗協恩，校史上首奪精英賽冠軍。

排球精英賽：首度闖入精英賽決賽便成功奪冠，迦密聖道今年可算大豐收。（徐焌然攝）

排球精英賽：迦密聖道體育教師楊穎怡與寶林sir合作無間。（徐焌然攝）

執教三年即奪冠 寶林sir：你們不是「鄉下妹」

打畢最後一分後，迦密聖道歡呼雀躍，有些球員更激動落淚。最高興的莫過於執教迦密聖道女排隊僅三年的葉寶林，短短三年間便將球隊由一支默默無聞的大埔學校，搖身一變成為精英賽冠軍。

寶林sir並不居功，「無論是校方、助教、學校體育教師楊穎怡、一班師姐都為這個旅程付出良多，這個冠軍是所有人的功勞。如果她們並不通力合作，即使請來郎平執教也是徒然，這個冠軍是她們帶給我的。」寶林sir亦點名感謝啟蒙恩師趙小良老師，成為他排球路上的燈塔。

排球精英賽：四名榮獲個人獎項的迦密聖道球員，左起：謝麗霖、張曉諾、陳語端、關思敏。（徐焌然攝）

寶林sir形容奪冠之旅非常夢幻，「外界一直都標籤她們為『鄉下妹』，只不過是從大埔出來的小朋友。我一直跟一班隊員說：『你們不是，精英賽就是你們的出頭天。』」

「今次賽事她們向外界證明了實力。這五場比賽，我們逆流而上，今場決賽一班學生都做到我一直所講的『拼了所有，斷氣方休。』」經此一役，相信再無人不識迦密聖道中學。

排球精英賽：迦密聖道隊長張曉諾個人獨取最有價值球員、最佳扣球及最佳防守三大獎項。（徐焌然攝）

港青代表張曉諾勇奪賽事MVP

談到今次賽事表現最好的球員，寶林sir選擇了隊長張曉諾，「雖然她（張曉諾）今場並不算發揮出色，但亦救了數球『關鍵波』，其實謝麗霖的表現與她叮噹馬頭，但如果要從中選一個，只能說是張曉諾。」

張曉諾成為今屆精英賽的最有價值球員，這名港青代表亦囊括最佳扣球及最佳防守兩項個人獎項，成為賽事大贏家，賽後她只覺感動，「眼見一班隊友連日以來一場一場『拉住車』都願意捱下去，非常感動。這五日賽事過得很快，現在腦內全都是我們以生命來防守的比賽畫面，以及觀眾支持我們的聲音。」

排球精英賽：張曉諾雙親亦有到場支持愛女。（徐焌然攝）

成為精英賽大贏家，張曉諾需要感謝的人實在太多，「我的中學生涯就是排球，六年來一直都有一班隊友陪伴，帶給我校園內的歡樂；另外我亦感謝教練與家人，與教練（葉寶林）彼此之間互相配合打江山，而家人亦給予我無限支持，尤其是爸爸，由學界初賽到決賽都有到場支持我。」

完成精英賽後，張曉諾將告別球場，專心準備踏上下一個戰場—香港中學文憑公開試。

排球精英賽：陳語端（2號）及關思敏（9號）分別獲得最佳二傳及最佳攔網。（徐焌然攝）

迦密聖道大豐收

聖道另一主攻謝麗霖榮獲最佳發球獎項，她表示整個精英賽之旅就如發夢一樣，「每一日起床都會問自己：『是不是真的贏了英華？』、『是不是真的贏了鄭裕彤？』，能夠與一班隊友奪冠，中學生涯可算無憾。」這位港少代表今場發揮繼續出色，以一記直線扣殺，為球隊贏得最後一分。

二傳手陳語端及快攻關思敏分別奪得「最佳二傳」及「最佳攔網」，陳語端卻表示自己今日狀態不佳，「始終已經來到第五日賽事，身體出現疲態，第二、三局更打至『腳軟』，幸有隊友鼓勵，方可堅持內心信念。」

由大埔北區冠軍，到精英賽冠軍，迦密聖道這一趟神奇之旅已記入史冊，或許成為精英賽史上最傳奇的一隊冠軍。

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽女子組殿軍—迦密愛禮信中學。（徐焌然攝）

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽女子組季軍—順德聯誼總會鄭裕彤中學。（徐焌然攝）

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽女子組亞軍—協恩中學。（徐焌然攝）

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽女子組冠軍—迦密聖道中學。（徐焌然攝）