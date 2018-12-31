【排球精英賽】男拔一局不失金身被破　3：1擊敗體藝奪冠三連霸

男排決賽成為今屆全港學界排球精英賽壓軸賽事，今季由學界到精英賽皆一局不失的衛冕之師拔萃男書院，面對士氣如虹的賽馬會體藝中學，雖然首局順利以25：16輕取對手，但男拔第二局被破金身，遭體藝扳回一局。 其後他們重整旗鼓，發揮應有實力，以25：20、25：16連取兩局獲得最後勝利，達成精英賽三連霸偉業。

體藝今年表現令人驚艷：八強先淘汰港九D1亞軍喇沙書院，四強再擊敗去年精英賽亞軍香港道教聯合會圓玄學院第二中學，男拔眾球員賽前亦明言感到壓力。

首局兩隊都比較手緊，頻頻出現失誤，但男拔憑身高優勢及較穩定的技術制勝，以25：16先取一局。

排球精英賽：李文謙賽後哭成淚人。（徐焌然攝）

排球精英賽：男女排最有價值球員—李文謙、張曉諾。（徐焌然攝）

次局金身被破 一度影響男拔士氣

雖然男拔能夠在次局頭段取得領先優勢，但體藝憑鬥志及針對性部署從後趕上，以25：22反勝男拔，局數追成1：1平手。此局亦為男拔今季由港九D1學界至今首次失掉一局，當時場內男拔球員無不低頭嘆氣。

眼見體藝士氣如虹，男拔馬上變陣，頻頻以大槌攻擊。此變動善用男拔的身高優勢，加上他們較穩定的防守，最終25：20、25：16連取兩局，以「不完美」姿態勇奪今年精英賽冠軍，達成三連霸。

排球精英賽：教練「耶穌」表示球隊抗壓能力不足。（徐焌然攝）

教練「耶穌」識英雄重英雄

男拔球員賽後相擁，慶祝這一場得來不易的勝利。教練「耶穌」關榮生直認球隊今場過於緊張，影響發揮，「賽前可見一班球員都比較緊張，導致今場失誤多，頻頻打出界、打落網，他們經常希望以一次扣殺便得分，沒有耐性，導致次局落敗。」

「耶穌」盛讚對方部署得宜，「今場可見體藝進攻、防守都有部署，尤其是他們的進攻變化大，令我們更加難防。」識英雄重英雄，「耶穌」衷心佩服決賽對手體藝，並不是在「派高帽」。

排球精英賽：二傳手李文謙囊括最有價值球員、最佳發球、最佳二傳。（徐焌然攝）

中五生MVP人如其名夠謙虛 奪獎後先感謝師兄

球隊二傳手李文謙（謙仔）今屆賽事大豐收，囊括最有價值球員、最佳發球及最佳二傳，這名中五生對獲獎表示驚喜：「我沒有預想過會是我奪得MVP，這個獎項給予我很大鼓舞，讓我更有勇氣面對來年賽事。」

隊中將有四名主力畢業，謙仔感謝一班師兄多年來的合作，「希望一班師兄能在來年的公開試考出好成績，感謝他們給予我如此豐收的2018年。」

排球精英賽：隊長慕容頌恆認為自己的學界生涯再無遺憾。（徐焌然攝）

男拔隊長慕容頌恆：再無遺憾

男拔隊長慕容頌恆（慕容）除了連續兩年入選明星隊外，更奪得最佳防守獎項，即將畢業的他稱再無遺憾，「雖然次局被破金身，但從中我們可以上到寶貴一課，學習到如何重新調整。第三、四局能夠重回勝軌，證明我們已打破己隊一直未能處理『逆境波』的迷思。」

以精英賽冠軍告別自己的學界生涯，慕容寄語一班師弟要珍惜現在，繼續連霸。

排球精英賽：三位榮獲個人獎項的球員—左起譚竣顥、李文謙、慕容頌恆。（徐焌然攝）

身高1.97米的譚竣顥（Damian）榮獲最佳攔網，他認為體藝是男拔今年遇過最好的對手，「相比起其他球隊，體藝可謂陣容鼎盛。今場決賽可算是學界生涯中最刺激的一場，畢竟我們三年精英賽以來都一局不失。」成為精英賽冠軍後，Damian將繼續向成為港青之路進發。

達成三連霸絕不是男拔排球隊的終極目標，雖然他們將會有四名主力畢業，但相信來年仍會希望橫掃學界獎項，繼續連霸。

排球精英賽：男子組明星隊球員。（徐焌然攝）

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽男子組冠軍—拔萃男書院。（徐焌然攝）

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽男子組亞軍—賽馬會體藝中學。（徐焌然攝）

排球精英賽：2018-2019年度全港學界精英排球比賽男子組季軍—培英中學。（徐焌然攝）