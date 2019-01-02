【港超聯】東方龍獅贈凱景6蛋重返榜首　新外援中堅有望下仗披甲

東方龍獅2019年首仗港超聯旗開得勝，周三晚（1月2日）香港大球場迎戰凱景，憑洛迪古斯梅開二度，向對方贈送6隻光蛋，全取3分後重登聯賽榜首。 東方主教練陳婉婷賽後稱球隊即將簽入一位歐洲外援級中堅，有望趕及1月15日鬥理文時上陣，彌補因荷西安祖受傷而出現的空缺。

賽前錄得3連敗的東方龍獅，今仗有曾錦濤及徐德帥因傷缺陣，不過有中堅基頓復出，與迪高、謝朗軒及黃梓浩組成後防線，而同樣傷癒的日援井川祐輔則先列後備。

位列港超積分榜尾的凱景，在主力金東進離隊以及亞援中場徐相民受傷下，派出今季只曾於菁英盃上陣1場的19歲前男拔球員劉穎笙，兩位韓援裴贊洙及金珍曙亦正選上陣。

港超聯：東方前鋒洛迪古斯(中)今仗梅開二度，暫以11球領先射手榜，惟這位射手賽後不時按着肩膊位置，疑有輕傷。（袁志浩攝）

港超聯：東方下半場換入劉浩霖等較少上陣的球員，這位中場結果射入個人今季首球。（袁志浩攝）

洛迪古斯梅開二度 東方大勝終止3連敗

東方甫開賽即搶攻，惟初段球員仍未上力，笠臣及艾華頓先後遠射均告斜出。戰至27分鐘東方先開紀錄，翼鋒艾華頓右路擺脫對方守衛後傳中，射手洛迪古斯第一時間撞射，皮球省中人後彈入網，東方領先1：0。

劣勢下的凱景並非全無攻勢，4分鐘後一次反擊差點追平，快馬安基斯左路憑一己之力扭入禁區，推大位起腳後遭對方球員將皮球封走。

東方在40分鐘再添紀錄，基頓接應角球門前撞射，凱景門將保羅撲出不遠，被迪高混戰中抽入，東方半場以2：0領前。

港超聯：凱景防線今仗未有崩潰，惟球員實力始終比對手低，終難逃大敗一場。（袁志浩攝）

下半場東方繼續佔優，57分鐘今仗出任右閘的謝朗軒地波傳中，洛迪古斯門前掃入，個人梅開二度。加上艾華頓4分鐘後把握單刀機會，左腳射近柱入網，東方遙遙領前至4球。

東方逐漸輪換讓主力休息，後備入替的劉浩霖在65分鐘接應隊友妙傳快腳射入，中堅基頓83分鐘亦頂入個人今季首球，為球隊「埋齋」，最終東方以6：0大勝凱景，終止各項賽事5場不勝紀錄。賽後8戰得17分，以1分反壓得16分的富力，重返港超榜首位置。

港超聯：將領軍出戰省港盃的郭嘉諾（右）今仗亦是座上客，觀察年輕球員表現，他有望日內公布省港盃決選名單。（袁志浩攝）

陳婉婷：下半季需增進攻板斧

即使球隊重返勝軌兼升上榜首，惟目前聯賽前6位球隊分數只差3分，東方主教練陳婉婷稱絕對不能掉以輕心，會把握約兩周的休戰期調整球隊，應付接下來5日內迎戰理文及北上作客富力的賽事。「每場3分都一樣寶貴，這10多日希望傷兵可盡快回復，同時加強體能。」

「上半季大多球隊會將防守集中在己軍的中場，變相我們踢得更困難，希望下半季可改善，進攻不能只得單一板斧，必須以不同範疇創造埋門機會，踢得更細膩。」

為替補西班牙外援荷西安祖因傷提早收咧的空缺，陳婉婷指球會下周會公布簽入一位歐洲外援級中堅，有望趕及本月15日鬥理文披甲，以鞏固防線。她亦補充球隊暫時只在後防上有人腳變動，其他位置則未有任何計劃。

港超聯 東方6：0凱景精彩圖輯

+ 6 + 5 + 4

凱景護級形勢險峻 簽韓援中場「救火」

至於開季至今仍未響勝鼓的凱景，賽後以1分續排榜尾，主教練馮凱文稱今仗是優勝劣敗，形容球隊身陷「水深火熱」處境，為達至護級目標，下半季會努力爭取分數。

馮凱文同時宣布除理文的許嘉樂外借加盟外，會簽入韓援金珉基，他透露這位中前場球員曾於巴西球會效力，可勝任中場及前鋒位置，而球會亦正與其他港超球隊商討借用中後場球員，翼鋒安基斯則會留隊至季尾。