【英超】高柏尼飛剷沙拿自評「出色攔截」　高普：怎可能沒有紅牌

曼城周四以2：1擊敗利物浦，終斷對方的英超20場不敗紀錄之餘，更收窄聯賽榜落後差距至4分，保住衛冕希望。今場波十分精彩，亮點甚多，包括史東斯在皮球只差1.12厘米就過白界時成功解圍。不過，比賽亦不無爭議，高柏尼侵犯沙拿只被罰黃牌，賽後高普就公開表達不滿。

開賽18分鐘，文尼的射門中柱彈出，史東斯欲大腳清走皮球卻剛好省中門將艾達臣，皮球朝龍門口反彈──在皮球只差1.12厘米就完全過白界之際，史東斯及時撈出皮球，助曼城力保不失，打下之後由阿古路開紀錄的基礎。

成為球隊贏波英雄之一的史東斯賽後憶述救波經過：「我盡力嘗試……我找到了那個機會；聽說那非常接近。皮球沒有過白界，我很開心！這種狀況可以改變整場波。」

史東斯及時解圍。（路透社）

另一邊廂，曼城隊長高柏尼上半場稍後時間曾經飛剷沙拿，部分人認為那理應直接被罰紅牌逐離場，但球證安東尼泰萊只出示了黃牌警告。利物浦領隊高普賽後指：：「我很喜歡高柏尼，但那球怎可能沒有紅牌？他是防線最後一人，而他出腳了──若然他踢中沙拿的部分更大，他的球季就提早結束了。（做決定）對球證而言並不容易，也許他與我的看法不一樣吧。」

為阻沙拿長驅直進，高柏尼不惜施展「超技術」。（路透社）

高柏尼自認這一記攔截很出色。（Getty Images）

高柏尼本人則稱：「我認為這是一記出色的攔截，不是嗎？我剷到波，還有他（沙拿）的一小部分──但那並非惡意的，我沒有意圖令他受傷。在那情況，我要是不出腳，就會讓他直搗黃龍入波。」

沙拿被高柏尼侵犯，狀甚痛苦。（Getty Images）

高普認為高柏尼應被罰紅牌。（Getty Images）