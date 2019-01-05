【英足總盃】洛蘭迪入3球　熱刺撼車路士曼聯前大勝熱身

熱刺周五（1月4日）英格蘭足總盃第三圈作客大炒乙組的燦美爾7：0，為未來一周連撼車路士及曼聯打下強心針。

熱刺領隊普捷天奴今仗作出輪換，收起包括哈利卡尼、基斯甸艾歷臣及隊長洛里斯等主力，正選陣容派出大量副選及小將，迪利阿里戴起隊長臂章領軍。由於雙方實力差距太遠，熱刺順利控制戰局，但戰至40分鐘才靠傷癒復出的右閘奧里亞一記遠程炮打開紀錄。

奧里亞梅開二度。（路透社）

易邊後，入球接踵而來──奧里亞再入一球，洛蘭迪更連中三元；孫興慜及後備上陣的哈利卡尼同樣有進帳。最終熱刺以7：0大勝而回，錄得球會史上最大客場勝利。輕鬆贏波後，熱刺接下來硬仗連連，下周二將會先在聯賽盃準決賽與車路士交手，周日聯賽鬥蘇斯克查麾下愈戰愈勇的曼聯。

洛蘭迪今場射入3球。（路透社）

孫興慜交出兩球助攻，自己亦有入球收穫。（Getty Images）

鬥曼聯後將會為韓國國家隊出戰亞洲盃的孫興慜，今仗維持上佳演出，下半場初段先後助攻予洛蘭迪和奧里亞，隨後以個人能力射入一球；不過，全場最搶鏡的是今季難得正選落場的洛蘭迪。

今季英超未曾入波的洛蘭迪，在這場足總盃賽事連中三元。（熱刺官網圖片）

賽前156分鐘入1球 今場75分鐘連中三元

在今場之前，33歲的洛蘭迪在2018/19球季只曾在10月底對韋斯咸的聯賽盃賽事攻入一球，其餘時間鮮有上陣機會，顆粒無收。洛蘭迪今季英超與歐聯總共8次上陣，都是在接近完場時候後備入替，加上兩場聯賽盃比賽，累積落場156分鐘才入了1球，但今場足總盃正選出戰，直至75分鐘被調離場前，已經射入3球，算是一吐烏氣。

洛蘭迪與孫興慜（左）雙雙有斬獲。（Getty Images）