【省港盃】郭嘉諾麾下再現奇兵　林樂勤：他如一位演講家

受傷缺席亞運、球會表現及狀態低落，林樂勤卻於今屆省港盃首回合射入關鍵性一球，助港足作客廣東僅負1球。繼去年派出「壞孩子」卓耀國於省港盃建功後，港隊教練郭嘉諾麾下再現奇兵，次回合又可否重演去屆奪冠畫面？

「皮球在面前彈着地，很順腳，沒有想太久，只花0.5秒便決定起腳，向龍門方向勁抽。」港足於省港盃首回合作客廣東，憑後備入替的年青球員林樂勤一腳窩利世界波，追至較接近比分，同時讓港隊於次回合重拾衛冕希望，「Jordan仔」回想入球時難掩笑容。

賽後他說這個入球是職業生涯至今最漂亮一球，且意義重大：「一直很渴望踢省港盃，對這次賽事期待已久，加上班底是由細踢到大的隊友，入球並非自己功勞，而是全隊90分鐘的努力換來的。早前因傷缺席亞運，加上在球會表現未如理想，賽前才剛傷癒，入球算是增強信心吧。」

林樂勤後備上陣於前線逼搶，最終轟入世界波，他謙稱是全隊功勞。（袁志浩攝）

郭嘉諾在賽前要求球員圍圈，以現場氣氛激勵球員全心全意為港隊付出，林樂勤笑言他像位演講家。（袁志浩攝）

林樂勤：郭嘉諾如演講家般激勵球員

這位小將除了多謝隨軍物理治療師悉心照顧，亦感激主教練郭嘉諾的信任及激勵，「自己狀態不太好，郭sir昨日跟我說會讓我踢後半段，就如阿國（卓耀國）去年後備入替一樣，希望我短時間內踢出超越水平的效果。他就像位演講家，能煽動球員情緒、說服球員為港隊拚搏及付出。」

港隊今屆主要由U23球員組成，備戰3月的U23亞錦賽外圍賽，外界曾質疑球隊實力遠不及廣東，「Jordan仔」認為入球及賽果證明事實並非如此，「可能我們技術各方面較輸蝕，但那股拚勁不輸任何球隊，證明我們背負得起香港隊隊章。」

港隊上半場被球證判罰極刑，郭嘉諾卻指是意料之內。（袁志浩攝）

注重過程多於賽果 郭嘉諾：次回合更進取

至於主教練郭嘉諾就對球隊表現感到滿意，特別讚揚梁諾恆及袁振昇兩位「超齡球員」，並稱自己注重過程多於賽果：「這次堅持起用U23，是希望他們感受高強度及困難的作客環境。上半場攻守做得不錯，不過其實12碼都是預計之內，興幸球隊沒有因而自亂陣腳；下半場球員更願意起腳，入球對次回合很有幫。過程中球員沒有懼怕過對手，亦做到戰術部署。」

省港盃首回合港隊獲數十名球迷北上打氣，郭嘉諾希望次回合借助主場氣勢，讓球隊踢得更進取。（袁志浩攝）

+ 12 + 11 + 10

港隊今仗獲數十名球迷北上聲援，賽後郭嘉諾亦特意走近球迷致謝，次回合返回主場迎戰廣東，郭嘉諾期望有更多球迷入場：「上屆主場賽事入座人數有約5千多名，香港一班年青球員亦很值得大家支持，希望在主場球迷的打氣聲下，次回合港隊踢得更進取，可以更放膽進攻，攻入至少一個入球，並以不失球作目標。」