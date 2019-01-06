【游泳】施幸余奪榮譽貢獻獎項 「是一生的榮譽」

3屆奧運、4屆亞運、逾100次打破包括分齡賽事在內的香港紀錄...... 在泳壇的種種貢獻，令施幸余周日（6日）在香港游泳教練會晚宴中成為首個奪得榮譽貢獻獎的泳員。

「2006年一面銅牌、2010年兩面銅牌、2014年三面銅牌、2018年一銀兩銅」，9面的亞運獎牌除了令施幸余成為奪取最多亞運獎牌的香港運動員，她亦認為歲月的累積也代表着自己在香港泳壇的種種見證。

周日（6日）奪過榮譽貢獻獎的施幸余由12歲起為港隊效力，至今30歲，亞運、奧運、世錦賽、達標、失敗...... 她一切也經歷過。歲月的歷練、時代的見證，她這天亦重提2008年失落北京奧運的點滴：「很多人也知道08年是我最失意一年，在寄予厚望下無緣奧運，但在最後一個達標比賽中不同的朋友亦到場支持我，每一下的吶喊聲是我最深刻的畫面，因為代表着泳壇的團結。」

奪得榮譽貢獻獎的施幸余，今天亦帶同4屆亞運所取下的9面獎牌出席晚宴。（楊宇翹攝）

香港泳隊大師姐施幸余奪得榮譽貢獻獎項。（楊宇翹攝）

30歲，退役與否「施余」其實早有定案，惟當中並未有太多2020東京奧運的考慮：「應該要退下來的時候，我會退下，如有人在這段時間超越我而頂上接力位置的，我也欣然退役；但此刻我想繼續享受游泳，能參與東京奧運當然好，惟這並不是我選擇繼續的理由。」

向前的同時，在這名大師姐心中亦對後輩賦予厚望。去年開始兼任教練工作的她直言，現階段能挑戰奧運A標的香港女泳手僅餘3人：「老實說只有何詩蓓、歐鎧淳、陳健樂有力衝標，年輕一輩要多加努力；現在我要突破是有難度，但有能力保持一個穩定狀態，所以如有人能超越我的，我會安心退役。」

歐鎧淳亦奪得年度最佳女泳員獎項。（楊宇翹攝）

歐鎧淳鄭莉梅奪最佳女泳員獎項

獲大師姐點名的歐鎧淳今晚亦有收穫，連同隊友鄭莉梅，她們憑着亞運的驕人成績雙雙奪得年度最佳女泳員獎項，至於二人教練張迪勇亦奪得最佳教練榮譽。

歐鎧淳表示三人同時得獎十分美滿：「我認為張教一直都被低估，這些年他也用心栽培我，終拿到此獎項我亦感動。」

晚宴間施幸余及歐鎧淳亦帶領一班師弟妹打太鼓表演。（楊宇翹攝）

香港游泳教練會得獎者： 最佳教練：張狄勇 Harry Wright教練：顏瓔 最佳分齡教練：陳燕燕、金浩志 最佳游泳員：杜敬謙、歐鎧淳、鄭莉梅 最佳進步獎：卓銘浩、楊珍美、簡綽桐 最佳新秀：林昭光、林凱喬 榮譽貢獻：施幸余 體育精神：陸永健