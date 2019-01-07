【足球】昔日隊友今日講手　奧雲、麥卡迪亞元老賽動真火？

利物浦一對前隊友奧雲（Michael Owen）和麥卡迪亞（Jason McAteer）近年均活躍於元老賽事，閒來踢踢「衛生波」。二人日前分別代表英格蘭和愛爾蘭參加Star Sixes 6人室內元老賽時卻爆發衝突，一輪拉扯掃腳後，球證更向麥卡迪亞出示紅牌。麥卡迪亞事後受訪時仍憤憤不平，怒指球證偏坦和「大細超」。

衝突緣於二人在比賽早段一次爭逐，奧雲和麥卡迪亞在愛爾蘭門前爭逐皮球時互有動作，奧雲先在爭持時踢中麥卡迪亞，二人碰撞後麥卡迪亞不憤還擊，出手拉扯奧雲，奧雲被拉倒在地後立即起身還擊，復把麥卡迪亞絆倒在地。球證吹停比賽，兩方球員把對方隔開之時，麥卡迪亞又抬起腳作勢踢了奧雲一下。雖然兩人拍手言和，球證向奧雲罰黃牌，然後向麥卡迪亞出示紅牌。

球證向麥卡迪亞出示紅牌。（影片截圖）

麥卡迪亞出腳連環圖

麥卡迪亞賽後接受電視訪問時仍憤憤不平，還邊看電視重播邊向主持人解說，認為球證判罰有「大細超」。他看了慢鏡重播數遍並指：「奧雲這動作沒有紅牌？讓我告訴你，因為他是奧雲、佢們是英格蘭，球賽經常如此！球證經常吹得很差！」（I tell you why it's not a red card. This is Michael Owen and it's England! And because the officials are that bad!）

"The officials are that bad..."@MCATEER4 not impressed with his game-changing red card in the @StarSixes



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奧雲和麥卡迪亞是紅軍利物浦昔日戰友，麥卡迪亞於1995年加盟利物浦時，奧雲仍然在利物浦青年軍。一年後，奧雲被提拔上一隊，二人並肩作戰長達3年，至麥卡迪亞1999年改投布力般為止。近年二人分別擔任電視台評述員，同時亦活躍於元老賽事，一同為紅軍元老隊上陣，為慈善出力。

說回這項Star Sixes比賽，為一項於室內舉行的6人賽事。第一屆比賽於2017年舉行，有巴西、中國、丹麥、英格蘭、法國、德國、意大利、墨西哥、尼日利亞、葡萄牙、蘇格蘭和西班牙參加，因為各國均有多名球壇名宿參加而矚目。今年規模縮小，只由英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯和愛爾蘭等英倫三島球隊，加上世界明星隊共6隊作賽。6支球隊先作單循環比賽後，首兩名晉身決賽。

上述英格蘭對愛爾蘭的比賽，奧雲和麥卡迪亞正是兩隊隊長，最終英格蘭憑高哲斯基（Paul Konchesky）入球贏出。英格蘭最終在決賽憑奧雲射入致勝球以3：2擊敗世界明星隊得到冠軍。

奧雲和麥卡迪亞二人近年經常現身元老賽