【足球】昔日隊友今日講手　奧雲、麥卡迪亞元老賽動真火？

利物浦一對前隊友奧雲(Michael Owen)和麥卡迪亞(Jason McAteer)近年均活躍於元老賽事,閒來踢踢「衛生波」。二人日前分別代表英格蘭和愛爾蘭參加Star Sixes 6人室內元老賽時卻爆發衝突,一輪拉扯掃腳後,球證更向麥卡迪亞出示紅牌。麥卡迪亞事後受訪時仍憤憤不平,怒指球證偏坦和「大細超」。

衝突緣於二人在比賽早段一次爭逐,奧雲和麥卡迪亞在愛爾蘭門前爭逐皮球時互有動作,奧雲先在爭持時踢中麥卡迪亞,二人碰撞後麥卡迪亞不憤還擊,出手拉扯奧雲,奧雲被拉倒在地後立即起身還擊,復把麥卡迪亞絆倒在地。球證吹停比賽,兩方球員把對方隔開之時,麥卡迪亞又抬起腳作勢踢了奧雲一下。雖然兩人拍手言和,球證向奧雲罰黃牌,然後向麥卡迪亞出示紅牌。

球證向麥卡迪亞出示紅牌。(影片截圖)

麥卡迪亞出腳連環圖

麥卡迪亞賽後接受電視訪問時仍憤憤不平,還邊看電視重播邊向主持人解說,認為球證判罰有「大細超」。他看了慢鏡重播數遍並指:「奧雲這動作沒有紅牌?讓我告訴你,因為他是奧雲、佢們是英格蘭,球賽經常如此!球證經常吹得很差!」(I tell you why it's not a red card. This is Michael Owen and it's England! And because the officials are that bad!)

"The officials are that bad..."@MCATEER4 not impressed with his game-changing red card in the @StarSixes



Watch now on Sky Sports Football pic.twitter.com/SUfsvKKpxx — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 6, 2019

奧雲和麥卡迪亞是紅軍利物浦昔日戰友,麥卡迪亞於1995年加盟利物浦時,奧雲仍然在利物浦青年軍。一年後,奧雲被提拔上一隊,二人並肩作戰長達3年,至麥卡迪亞1999年改投布力般為止。近年二人分別擔任電視台評述員,同時亦活躍於元老賽事,一同為紅軍元老隊上陣,為慈善出力。

說回這項Star Sixes比賽,為一項於室內舉行的6人賽事。第一屆比賽於2017年舉行,有巴西、中國、丹麥、英格蘭、法國、德國、意大利、墨西哥、尼日利亞、葡萄牙、蘇格蘭和西班牙參加,因為各國均有多名球壇名宿參加而矚目。今年規模縮小,只由英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯和愛爾蘭等英倫三島球隊,加上世界明星隊共6隊作賽。6支球隊先作單循環比賽後,首兩名晉身決賽。

上述英格蘭對愛爾蘭的比賽,奧雲和麥卡迪亞正是兩隊隊長,最終英格蘭憑高哲斯基(Paul Konchesky)入球贏出。英格蘭最終在決賽憑奧雲射入致勝球以3:2擊敗世界明星隊得到冠軍。

奧雲和麥卡迪亞二人近年經常現身元老賽