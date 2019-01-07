【賀歲盃？】奧克蘭城重臨獻技　夥魯能鳥棲初一至初三會師香港

雖然香港方面至今未有落實有關賀歲盃的詳情，但繼山東魯能及鳥棲砂岩後，曾經出戰世冠盃的奧克蘭城，亦事先於球會官方網站張揚賽事消息，繼2017年後再度來港出戰賀歲盃。

新西蘭班霸奧克蘭城曾經9次以大洋洲冠軍身份出戰世冠盃，更曾經於2014年勇奪季軍。奧克蘭城於今季本地聯賽暫時9戰全勝姿態，高踞榜首。奧克蘭城在2017年亦曾來港參加賀歲盃，當年他們力克FC首爾及主場的傑志，奪冠而回。該支大洋洲班霸有望兩年後，再度來港戰賀歲盃。

奧克蘭城曾於2017年以候補球隊出戰賀歲盃，結果奪冠而回。（資料圖片）

奧克蘭城於官方網站公布來港戰賀歲盃的消息。（Twitter截圖）

奧克蘭城今日（1月7日）於官方網站中，公布將會再度征戰賀歲盃，有別於過往傳統，今年賀歲盃將在初一及初三舉行。奧克蘭城會長Ivan Vuksich表示，即使球隊未能出戰剛完成的世冠盃，但亦不減吸引力。來港戰賀歲盃或有望與費蘭度托利斯坐鎮的鳥棲砂岩交手，備戰大洋洲聯賽冠軍盃，「我們感到相當高興可以重返香港踢賀歲盃，未能戰今季的世冠盃亦不減球隊的吸引力。我們球會有望再與日職球會碰頭，我們必須要發揮最佳水平，才可擊敗他們。賀歲盃正好提供一個十分好的機會，在出戰大洋洲聯賽冠軍盃前，提升比賽狀態。」

奧克蘭城的日本球員岩田卓也，在2017年的世冠盃亦有上陣。（Getty Images）

奧克蘭城自2006年首次參加世冠盃，其間9度以大洋洲冠軍身份出戰。（Getty Images）

奧克蘭城公布除了山東魯能及鳥棲砂岩外，將由香港飛馬組成的港聯競逐豬年賀歲盃。香港方面一直未有任何詳情透露，盛傳由香港飛馬主辦的豬年賀歲盃，或會於下周召開記招，正式公布賽事詳情。