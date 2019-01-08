【英足總盃】利物浦大變陣惹爭議　高普：我沒蔑視足總盃

利物浦連續4季在英格蘭足總盃走不過第4圈，周二（8日）第3圈作客狼隊以1：2出局。 高普今仗作出9人輪換，加上球隊在他帶領下，足總盃戰績一直不振，惹來「高普不尊重足總盃」的嫌疑。 不過這名德國籍主帥表示變陣非自己所欲，只是因應實際情況作出應對。

對狼隊一戰，「紅軍三叉戟」沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿，都齊齊做後備，高普又給與兩名小將居迪斯鍾斯及拉法甘馬曹首次正選機會。16歲年輕後防小將賀化在洛夫雲早段受傷後，後備入替成為利物浦史上在足總盃上陣最年輕球員。

高普指賀化後備上陣表現不錯。（路透社）

高普表示洛夫雲本來不在正選陣容中。（路透社）

最終狼隊以2：1力克利物浦入第4圈，外界指高普未有擺出最強陣容，是不尊重足總盃。

高普對此大感不解：「我不知道如果我將法賓奴及賀化任命為正選中堅，你們會說什麼，可能有數名聰明人會說我不尊重賽事吧。」

高普在場邊教波「肉緊」，賽後指不明白為什有人指他蔑視足總盃。（路透社）

利物浦過去4季足總盃成績（按圖放大）

對曼城後數將感不適

高普繼續解釋：「任命一名16歲小伙子做正選根本不合理，但他後備上陣踢得不錯。」

高普上任後，利物浦在足總盃從未試過突破第4圈，對於今仗變陣，他認為是有必要：「我作出輪換是因為有這樣的需要，並不是因為我想這樣做。在對曼城一戰後，我們已經有數名球員有喉嚨發炎的症狀，除艾利臣外，基本上今戰不在的球員都有點小問題。」

沙拿後備上陣但難救利物浦出生天。（路透社）

他又指出紅軍大戰連場，不可能每仗都用同一個陣容：「過去數戰的激烈程度，讓我知道根本不可能讓正選3名前鋒繼續落場。我們已經好幾場硬戰都用差不多一樣的陣容了。」

利物浦連輸兩場後，周六（12日）將在英超作客白禮頓。