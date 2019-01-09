【MLB】洋基投手心臟手術後復操　傷痕累累未曾放棄

對於運動員，心臟出現問題對生涯有嚴重威脅，洋基投手沙巴菲亞去年年底面對了同樣的問題。 已經傷痕累累的「沙胖」，未有選擇提早退役，接受心臟手術外又接受了膝蓋手術，力求以最佳狀態挑戰生涯最後一個MLB球季，近日接受壓力測試後獲准復操，有望在2月春訓時復出。

沙巴菲亞本來與紅襪的巴迪利Jr（Jackie Bradley Jr.），一起到英國倫敦宣傳2019年球季的海外戰，機票、護照什麼也準備好了，但沙胖最後沒有上機。

38歲的沙胖出發前發現自己身體有不妥，除胃酸倒流外，又發現自己踩單車機時很快就流汗。幸好他未有心存僥倖，果斷地就醫，發現自己心臟動脈阻塞，需要接受手術。

沙巴菲亞本來要飛往倫敦公幹，但最後未能成行。（Getty Images）

沙巴菲亞發現身體不妥，即時就醫，及時發現問題，可於2019年繼續比賽。（Getty Images）

沙胖接受了俗稱「通波仔」的血管擴張手術，完成手術後復原進度良好，近日通過壓力測試，獲醫生批准復操，可以於2月隨洋基展開春訓。

沙巴菲亞多年受傷患困擾，卻未有放棄自己及棒球。（Getty Images）

傷痕累累未曾放棄

用傷痕累累來形容沙巴菲亞，雖然有些殘酷卻是合適不過。2009年由釀酒人轉投洋基的沙胖，多年來受膝蓋問題困擾，2014年球隊更宣布沙胖退休後將要接受全膝關節置換手術，當眾人以為沙胖的生涯完了的時候，唯獨他未曾放棄過。

沙胖今年球季完結後退休。（Getty Images）

近3年沙巴菲亞都靠關節鏡手術，清理膝傷帶來的小問題。他又因為戴上護膝令到球速減慢，努力轉型，由倚重球速的力量型投手，變成注重投球路線的控球型球手，令到不少教練都認為他是「棒球界中其中一名最有可塑性及最努力的投手」。

沙巴菲亞過去3年都可先發27場以上，守備率保持在4之下（2016：3.91、2017：3.69、2018：3.65），雖然未算「標青」，但卻是洋基可靠的「Workhorse」。

縱使身體滿是傷痕，但仍然堅持、努力到底，沙巴菲亞的最後探戈未起舞，已注定不平凡。