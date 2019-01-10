【足球】保方曾受抑鬱症困擾：「若過不到那一關或永遠走不出來」

保方（Gianluigi Buffon）可能是史上最佳門將。外人看來，由球會到國家隊，他的職業生涯無比順遂，唯一美中不足，也許是只差一面歐聯冠軍獎牌吧。 高大威猛、備受球迷膜拜的一代門神，近日剖白他跟抑鬱症對抗的經歷，原來只差一點，世上便不會有這位將載入史冊的偉大門將。

每隊只有一個正選門將位置，17歲升上帕爾馬一隊、保方（Gianluigi Buffon）18歲已是首選。19歲開始代表意大利國家隊，23歲加盟班霸祖雲達斯。然而他的成功並非如球迷想像般理所當然。

如果要選史上最佳門將，保方的名字必定榜上有名。（Getty Images）

保方接受雜誌訪問是訴說加盟祖雲達斯不久後，一度受抑鬱症困擾幾乎放棄足球。（Getty Images）

他接受《名利場》（Vanity Fair）雜誌訪問時稱，「有幾個月時間，一切事情不再合乎常理。我只是個足球員，似乎沒有人關心我。每個人好像只會問起保方（Buffon），沒有任人關心Gigi（保方的小名）。那真是一段艱難時期。」

當時效力祖雲達斯的保方回憶起一個關鍵時刻，「那時我25歲，正在享受一段成功時期。一場意甲比賽前，我去找守門員教練波頓（Ivano Bordon），對他說：『Ivano，叫基文迪（Antonio Chimenti，當時隊中二號門將）熱身比賽，我的感覺不對踢不到。』」保方說，「當時我恐慌發作，完全不在比賽狀態。」他當時留在場上，救出高沙（Francesco Cozza）射門，並以1︰0勝出後，感覺就像電擊腦部治療（Electroconvulsive therapy）。

即使是球場硬漢代表人物，保方說，他不會因為在人前哭泣或示弱感到尷尬。（Getty Images）

我傷感會喊

那是他能否通向偉大球員的一道重大關口，「我很清楚知道，那是放棄或是對抗我內心所有不安的分水嶺。如果我過不到那一關，或許我永遠也走不出來。」

冷靜專注、超乎常人的心理質素並非偶然，「我從不害怕示弱或哭泣，完全不會因此感到尷尬。」

那些年，在帕爾馬的帥小子

+ 7 + 6 + 5

保方所言，再度令人關注男運動員所承受的巨大心理壓力。傳統上男性形像堅毅剛強，不輕易示人以弱，往往令他們對遇上心理疾病時避而不談，令問題更加嚴重。

不過近年越來越多名人公開表達昔日的患病經歷，例如由摔角手轉型為動作電影明星的「The Rock」Dwayne Johnson以及英國王室成員哈里王子等，有望扭轉大眾觀點並呼籲患者及早接受適當治療。