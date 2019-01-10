【亞洲盃】黎巴嫩慶祝入波20秒後被DQ　卡塔爾入靚罰球小勝2：0

歷來僅第二次躋身亞洲盃決賽周的黎巴嫩，周三（1月9日）分組賽E組首戰挑戰卡塔爾，上半場先入球惜被判詐糊，對手下半場射出一記漂亮自由球，最終以0：2敗陣。

賽前被看低一線的黎巴嫩，37分鐘藉角球攻勢由Ali Hamam破網，一班球員興奮慶祝近20秒後，來自中國的球證馬寧指黎巴嫩球員犯規在先，判入球無效，黎巴嫩職球員與現場球迷空歡喜一場。

黎巴嫩入球被判無效，眾人空歡喜一場

38' What drama here!



Lebanon think they have taken the lead through Ali Hamam only for the referee to blow the whistle for a foul!



The entire team was already celebrating! #AsianCup2019 #BringItAll #QATvLIB pic.twitter.com/TEjuupeBrM — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2019

Bassam Al Rawi為卡塔爾打開紀錄。（路透社）

黎巴嫩隊長犯手球 卡塔爾小將靚罰球建功

63分鐘，黎巴嫩球員在禁區外侵犯對手，人牆擋出卡塔爾的罰球，但隊長Hassan Maatouk當時明顯舉起手遮臉，皮球省中其右手才彈出，故球證馬寧吹罰手球，並向他出示黃牌。

罰球由Bassam Al Rawi主射，這名曾效力切爾達預備組的21歲後衛直射罰球，皮球越過人牆而門將撲錯方向，卡塔爾終於打開紀錄。

黎巴嫩隊長Hassan Maatouk充當人牆，用手擋臉時手部被皮球省中。（互聯網影片截圖）

黎巴嫩隊長Hassan Maatouk充當人牆，用手擋臉時手部被皮球省中。（互聯網影片截圖）

Bassam Al Rawi罰球直射入網，為卡塔爾取得領先。（路透社）

79分鐘，Almoez Ali近門「執雞」入波，最終卡塔爾淨勝2：0，今屆賽事首戰順利全取3分，一洗上屆分組賽3戰全敗包尾出局的恥辱。

目前在E組排沙特阿拉伯之後的卡塔爾，周日（13日）將與首仗慘負沙特阿拉伯4球的朝鮮交手。

Bassam Al Rawi精彩罰球破網

66' GOAL! Qatar score! 1-0!



What a stunner! Defender Bassam Al-Rawi smashes the freekick in! The opposition goalkeeper with no chance at all. #AsianCup2019 #BringItAll #QATvLIB pic.twitter.com/qfQ01A6cpa — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 9, 2019