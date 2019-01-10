【英聯賽盃】曼城主場數伯頓9蛋　4日轟16球　捷西斯「四喜臨門」

以衛冕身份出戰英格蘭聯賽盃的曼城，周三（1月9日）準決賽首回合主場以9：0大炒伯頓，今季發揮未如理想的射手加比爾捷西斯踢出身價，個人攻入4球，兩年半前加盟的辛真高更取得效力球隊的首個入球。

挾英超榜首戰力挫利物浦及足總盃大勝洛達咸7球的餘威，曼城今場主場接受英甲球隊伯頓的挑戰，完全不受考驗，贏得非常輕鬆，開波5分鐘就由奇雲迪布尼打破缺口。辛真高、菲爾科頓、基爾獲加及馬列斯亦各入一球，加比爾捷西斯更入4球，最終曼城大勝9：0，4日內兩場總共轟入16球，王者霸氣再現──翻查紀錄，9球是英格蘭盃賽準決賽階段的最大比數差距；次回合賽事將於兩周之後（23日）舉行。

戰畢兩場盃賽後，曼城下周一（13日）將返回英超戰線，與今季黑馬狼隊交鋒。

面對曼城水銀瀉地的攻勢，伯頓守將無能為力。（路透社）

捷西斯首嘗大四喜滋味

加比爾捷西斯今季發揮未如理想，英超上陣16場只入3球，但繼日前足總盃攻入一球，今仗更取得「大四喜」， 看來重拾入球觸覺。他賽後表示：「我職業生涯裏從未試過入4球，我現在很開心。己隊踢得很出色，而且尊重對手──這點很重要。」

領隊哥迪奧拿亦認可他的表現：「射手需要入波──加比爾捷西斯近幾場都有不少機會，今日他入波了。他（對球隊）很重要。」

對於球隊演出，哥帥指：「對較低組別的球隊並不容易踢，己隊很認真對待這場比賽。」

加比爾捷西斯獨取4球，一周之內攻入5球。（路透社）

辛真高傳中定射波？ 「尊重！」

上半場37分鐘遠射得手後做出射籃動作慶祝的辛真高，出腳時疑似以傳球予隊友為目標，但他表示本來就打算射門，「我的入波是否傳中？請給我一點尊重吧。」

值得留意的是，這一球是該名22歲烏克蘭國腳自2016年夏天加盟以來的首個入球。他坦言對此比數並不滿足：「老實說，我們入了很多球，更想再多入幾球……我們希望可以入10球。」

辛真高（左二）堅稱自己一心要攻門，入球並非僥倖。（路透社）

同樣值得一提的是，日前獲哥迪奧拿稱讚的18歲小將菲爾科頓，今仗後備入替迪布尼，落場4分鐘就有進帳，繼上周末足總盃對洛達咸後再有波入，4日內入兩球。

菲爾科頓（中）落場短短幾分鐘就有波入。（路透社）

按圖放大：曼城9：0伯頓

+ 5 + 4 + 3

右閘基爾獲加（左）亦有進帳。（路透社）