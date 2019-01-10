【法聯賽盃】巴黎聖日耳門爆冷負甘岡　今季首度本土賽事失威

法國班霸巴黎聖日耳門在法國聯賽盃8強賽事，全場主導戰局但卻被法甲榜尾的甘岡（Guingamp）的兩個12碼入球，1：2不敵對手，8強黯然出局，無緣衛冕錦標。

法國聯賽盃5連霸的巴黎聖日耳門，在8強賽迎戰法甲「包尾」的甘岡，PSG於主場仍派出尼馬﹑麥巴比及迪馬利亞攻堅，火力充足。PSG全場佔盡上風，控球率高達76%及18次埋門。尼馬於下半場17分鐘，禁區內頭槌得手，先開紀錄。雖然PSG今仗製造多次埋門，但全場僅兩次中目標攻門，遲遲未能拉開紀錄，埋下被反勝的伏線。

巴黎聖日耳門雖然由尼馬先開紀錄，但一直未能擴大比數，埋下出局伏線。（視覺中國）

馬古斯杜林射失首球12碼後，對手球員卡雲尼振臂高呼。（視覺中國）

雖然客軍甘岡全場得7次攻門，遠少於PSG，但在下半場有3次12碼機會，成爆冷擊敗PSG的主因。PSG後衛梅尼亞於61分鐘禁區內侵犯甘岡的魯杜域巴拉斯（Ludovic Blas），法國名宿杜林之子馬古斯杜林（Marcus Thuram）操刀12碼，卻越楣而去，錯過領先機會。

PSG另一後防球員祖安巴尼特（Juan Bernat）其後再度犯下「天條」，球證在翻查VAR後，直指12碼點。今次由尼格巴高圖（Yeni N'Gbakoto）處理，一射中鵠，在81分鐘扳成平手。

尼格巴高圖於81分鐘射入12碼，助球隊扳和。（視覺中國）

馬古斯杜林在完場前單人匹馬殺入PSG的禁區，對方守衛泰路基拿（Thilo Kehrer）情急下將杜林踢跌，球證今仗第3度吹罰12碼。早前射失12碼的馬古斯杜林，再度操刀12碼，PSG門將艾路拿（Alphonse Areola）未能撲出，甘岡在93分鐘反超前，反勝躋身4強。21歲的杜林之子身高達1.92米，前鋒或翼鋒皆能，今季在供應有限下於法甲入7球，連同盃賽已有9球進帳，身價一直提升。

馬古斯杜林在補時階段的12碼得手，助球隊絕殺PSG。（視覺中國）

馬古斯杜林12碼被門將撲到但仍然入網，在入球亦抹一把汗。（影片截圖）

巴黎聖日耳門爆冷出局，無緣於聯賽盃中完成6連霸的美夢。PSG在主場告負，是他們今季在本土賽事中的首場敗仗，亦是自去季尾5月中在聯賽不敵雷恩後，再一次在主場失利。

甘岡打入聯賽盃4強，同樣是球會史上在聯賽盃的最佳成績。（視覺中國）

甘岡雖暫時在法甲敬陪末席，但他們力克PSG晉級後，聯同摩納哥﹑波爾多及斯特拉斯堡，攜手躋身聯賽盃準決賽，而4強成績同樣是甘岡球會史上，在聯賽盃的最佳成績。

亨利帶領的摩納哥以互射12碼，淘汰雷恩晉級。（視覺中國）

甘岡作客反勝巴黎聖日耳門精華片段