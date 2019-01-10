【網球】湯美治聰明發球得分　澳洲球手傾巢而出盼主場揚威澳網

澳洲網球公開賽正賽圈在下周一（1月14日）掀起序幕，一眾好手亦在網球不同地方參與賽事，積極為澳網備戰。基域奧斯與湯美治在庫揚經典賽（Kooyong Classic）中，寓賽於操，湯美治更以一球巧妙的發球直接得分，贏得賽事。

每年在澳網前，除了布里斯班及悉尼等正式賽事外，亦有不少表演賽，正如在墨爾本附近舉行的庫揚經典賽，亦吸引不少球手參與。今年參賽球手亦不乏熟悉名字，當中包括奇雲安達臣（Kevin Anderson）﹑施歷（Marin Cilic）﹑索克（Jack Sock）及基域奧斯（Nick Kyrgios）等。

奇雲安達臣（圖）及施歷兩位世界前十球手，亦有參加今年的庫揚經典賽。（Getty Images）

湯美治聰明發球得分逐格睇（按圖放大）

兩位澳洲球手基域奧斯與湯美治（Bernard Tomic）碰頭，因為今仗是表演賽的關係，二人在場上亦打得相對放鬆。湯美治直落兩盤6：3及6：4擊敗基域奧斯，湯美治在最後一分時，以特別方法發球，開出「Aces」球。湯美治準備發球時一切如常，突然在跨下擊球，動作相當流暢，並若無其事繼續拍另一個網球，使基域奧斯毫無準備下，失掉「Match Point」。

湯美治以巧妙的跨下發球贏得最後一分。（Getty Images）

基域奧斯面對突如其來的發球，只好大笑及搖搖頭。基域奧斯亦大讚湯美治是個十分有天分的球手，但去年他因傷患而影響排名，同時指他健康重返賽場值得高興，使今年澳網有不少有能力的主場球手競逐，「湯美治是個十分有實力的球手，保持健康出賽，對他而言十分重要。今年不少澳洲球手角逐澳網，而且每人的打法各有不同，如迪文路亞（Alex de Minaur）及米文（John Millman）等，對澳洲網球是一件好事。」

基域奧斯面對湯美治突如其外的發球，亦無法招架。（Getty Images）

現年26歲的湯美治，在今年希望擺脫傷患，並再次打入大滿貫的最後階段，「我希望在今年可以健康地作賽，去年受傷未能四處征戰。近年亦數度打入大滿貫的第4圈，我希望在今年能夠再次殺入大滿貫8強，甚至躋身準決賽階段，我相信我有能力做到。」

湯美治去年因傷患困擾，在澳網未能打入主賽圈。（Getty Images）