【NBA】湖人大勝活塞　古斯馬轟41分　格芬生涯首次零籃板

格芬上季離開快艇加盟活塞，周四（10日）首度於史達普斯中心出場，但受湖人夾擊防守影響，表現一般只得16分，並寫下8年NBA生涯的第一次：第一次常規賽沒有搶到一個籃板球。 湖人終以113：100贏波，取得兩連勝，令格芬回歸未能取得完美結局。

「紫金軍團」今戰有6人得分達雙位數，其中古斯馬24射16中得41分，刷新自己生涯最高紀錄。相比之下，活塞眾將進攻乏力，格芬被夾擊下「冇啖好食」，只得16分，而且罕有地沒有摘下任何籃板球，最後僅交出16分、6次助攻，「零板」為他自2010至11年成為NBA球員後，567場常規賽首次沒有籃板球。

格芬今戰表現一般。（路透社）

古斯馬轟入職業生涯新高41分。（美聯社）

淡化首度回歸洛城

今次為格芬離開快艇後，首次回到洛杉磯作賽，但未能領軍制勝，表現一般的他賽後淡化自己首次回歸洛城：「我之前都已經數次以作客身分對湖人了，所以在更衣室沒有什麼不一樣的感覺。」格芬又指球隊整場受到湖人防守制肘，未能打出應有水準。

格芬今戰多於禁區頂策應，但實際成效不高。（路透社）

古斯馬賽後感謝隊友協防。（路透社）

與格芬對位的古斯馬賽後感謝隊友幫忙：「對格芬一向都很難打，他比我強壯多了。幸好隊友在防守上幫了我很多，我們打出部署，令他只能攻入比其平均得分低的16分。」

已連輸3仗的活塞，將會繼續作客之旅，由洛城「北上」到加州首府沙加緬度對帝王；湖人則作客爵士。

塞爾特人 135：108 溜馬 （01美術製圖）