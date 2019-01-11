【運動公社】亞洲盃再演「兩伊戰爭」　伊拉克足球歷盡黑暗

繼2015年賽事上演亞洲盃近年最精彩對決，伊拉克和伊朗於本月17日凌晨將在亞洲盃上演「兩伊大戰」。除了足球，兩國在邊境、宗教和民族歷史的長期紛爭，觸發雙方球迷對兩軍碰頭的熱情。說到這裏，不得不提這個人對兩伊足球的影響——伊拉克的政治強人薩達姆（Saddam Hussein）。 撰文︰高俊賢@運動公社

2015年亞洲盃8強「兩伊戰爭」：

直至薩達姆政權滅亡為止，兩伊一直因阿拉伯河劃界問題爭拗不休。問題源遠流長，可追溯至鄂圖曼帝國滅亡後的日子，在此不贅。而且，遜尼派（伊拉克）與什葉派（伊朗）的宗教紛爭，乃至波斯人（伊朗）與阿拉伯（伊拉克人）之間的仇恨，還有兩國身後西方、阿拉伯國家和蘇聯等各大陣營的合縱連橫，早已為兩伊後來的戰爭埋下伏線。

伊朗在巴勒維王朝被推翻後，最高領袖霍梅尼領導下步向伊期蘭政教合一的政權，並失去西方的信任。薩達姆自恃獲得西方支持，企圖打擊伊朗、全面壟斷波斯灣地區石油貿易，最終發動為期八年的兩伊戰爭。伊朗人對伊拉克的怨憤，不只是因為薩達姆窮兵黷武，更因為他得到了以美國為首的西方世界默許，在戰爭裏動用了化學武器，例如沙林毒氣，令大量伊朗軍民死傷。

時至今日，伊朗和伊拉克為了打擊ISIS而緊密合作。然而，薩達姆時代對伊朗發動侵略而製造的傷害，還有什葉派和遜尼派之間的分歧，或多或少影響了兩伊球迷對彼此的觀感。

兩伊戰爭關鍵人物：伊朗最高領袖霍梅尼（左）、伊拉克獨裁者薩達姆（右）（Getty Images）

伊拉克足球在薩達姆當政歲月，也受到相當破壞。兩伊戰爭的挫敗，使薩達姆相信通過體育可以重新凝聚人心，可惜所託非人。薩達姆卻把這份重任轉交長子烏代（Uday）主理。即使伊拉克曾在1986年墨西哥世界盃成為亞洲代表之一，但仍有不少人相信伊拉克足球潛力還未完全釋放，原因就是昔日烏代的暴虐統治，使伊拉克足球一直滯後。

薩達姆（中）欲以體育凝聚人心，烏代（左）卻為伊拉克體育帶來浩劫。（Getty Images）

烏代主管伊拉克足協時，國家隊每遇上比賽失利，球員就要為此受責，被關進Al Radwaniya監獄裏，被單獨囚禁、甚至鞭打，如2000年亞洲盃8強不敵日本後，便傳出烏代下令鞭打三名球員。另外，烏代喜歡用上恐嚇方式驅使球員比賽，例如在賽前或中場休息時間打電話到更衣室，勒令球員必須取勝，否則切掉球員的腿部拿去餵狗，或者讓他們浸泡在污水之中。球員每一戰的傳射失誤次數，亦會被一一紀錄，一旦超過標準，球員就要進行長達12小時的訓練，包括穿著軍服軍靴，在攝氏50度以上的高溫下踢實心球。

烏代儼如暴君，傳聞運動員被摧殘虐代，有游泳運動員失去手臂或腿。（Getty Images）

長時間的恐懼，不能鞭策球員進步，反而成為了更大的負累。在2000年奧運，伊拉克只可以派出4名運動員參賽，人數比起1980年的46人相差了一大截。兩伊戰爭本已拖垮伊拉克的國力，及後薩達姆揮軍科威特使國家隊被長期禁賽，加上烏代主政的黑暗歲月，使伊拉克足球承受十數年低潮之後，才在2007年復奪亞洲盃冠軍。

伊拉克足球受盡獨裁政權與戰火洗禮，延誤發展，仍在2007年亞洲盃展現力量，擊敗沙特阿拉伯捧盃。（Getty Images）

如今正是伊拉克向伊朗急起直追的年代。在本屆賽事，隊長及正選防守中場Saad Abdul-Amir 因傷落選，球隊失去防守屏障，加上防線個人水平不高，成為伊拉克最大考驗。對上伊朗，進攻中場Humam Tariq的表現更為舉足輕重，亦是時候對外展示伊拉克有能力在海灣足球再上高峰。

Humam Tariq擔起為伊拉克策動攻勢的重責，他現時效力伊朗球會艾斯迪格拿。（Getty Images）

重溫近兩屆亞洲盃的「兩伊戰爭」（點圖放大）

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