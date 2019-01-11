【足球】「長青樹」三浦知良未言退　宣布續約FC橫濱一季

中澤佑二及楢崎正剛相繼在今周宣告退役，離開多年的綠茵場。不過，日本足球的「長青樹」三浦知良卻未言退，在今日（1月11日）宣布以51歲的高齡再續約FC橫濱一年。

在下月底便年滿52歲的日本傳奇前鋒三浦知良，繼續他在球場上的「不老傳說」。三浦知良由1986年起，在巴西開展他的職業球員生涯，1990年回流日本聯賽，加盟東京綠茵。三浦知良期間亦曾外流歐洲，效力意大利的熱拿亞及克羅地亞的薩格勒布戴拿模。他在2005年曾經短暫外借至悉尼FC，更於世冠盃中披甲。

三浦知良將於FC橫濱再戰一季，踏入職業生涯第34個球季。（視覺中國）

三浦知良在2005年曾外借至悉尼FC助拳，出戰世冠盃賽事。（Getty Images）

三浦知良自2005年起效力橫濱FC至今，他在2017年3月成為足球史上最年長於職業聯賽上陣的球員，其後他不斷改寫自己的紀錄。三浦知良於去季為FC橫濱在各大賽事上陣11場，他更在日皇盃賽事中，正選上陣更踢超過70分鐘，但全季亦顆粒無收。三浦知良上一個入球在2017年3月，日乙聯賽中射破群馬，以50歲又14日刷新史上最年長球員的入球紀錄。

三浦知良與去年同樣在1月11日宣布，再為FC橫濱戰一個球季。（Twitter截圖）

FC橫濱在官方網站中，公布新一年的球員名單，其中包括11號的三浦知良。在今日日本時間上午11時11分，三浦知良宣布再度續約FC橫濱一年，繼續他的「11號傳奇」，即將出戰第34個職業球季。

三浦知良透過FC橫濱官方網站中，表示在新球季會繼續努力，「我會在FC橫濱再效力多一季，我會繼續竭盡全力，在練習中努力爭取進步，為球隊繼續貢獻。」三浦知良最近一次披甲在去年11月的日乙聯賽中，只要他在新球季再度上陣，便可以再度改寫自己擁有的紀錄。