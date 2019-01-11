【羽毛球】李宗偉細數與林丹「亦敵亦友」關係　望攜手再戰奧運　

林丹與李宗偉二人場內是老對手，場外是好朋友。在2018年，兩人各自亦遇上不同的困難，李宗偉與抗魔搏鬥；林丹則遇上低潮，9次賽事在首圈止步。 「林李」二人步入職業生涯的黃昏期，同場作賽的機會變得難上加難。李宗偉接受訪問時表示，希望與林丹攜手躋身2020年東京奧運。

林丹與李宗偉必定是近代羽毛球壇的兩大代表人物，場上競爭之餘，二人亦份屬好友。二人在去年分別遇上不同的困難，使他們同場較勁的機會更難得。李宗偉接受中國傳媒《愛羽客》訪問時，談及林丹這位他多年的戰友。

李宗偉在今周重投正式訓練，逐步為東京奧運備戰。（資料圖片）

現年36歲的李宗偉與35歲的林丹，二人由青年賽交手，到奧運會及世界賽等大賽亦經常碰頭，見證各自步入人生不同的階段，「拿督」稱他為「亦敵亦友」的好朋友，「我和林丹由青年賽交手，到現時各自亦育有子女，仍有機會碰頭，相當微妙。他是我人生的不可或缺的好友，因為我們同樣對訓練及表現亦精益求精，其他人亦時常將我們混為一談，我相當慶幸擁有一位如此特別的好朋友。」

林丹及李宗偉二人由青年賽事戰至成年賽，亦時常交手，二人成為場外的好友。（視覺中國）

兩位當代羽毛球壇的代表人物，於2018年亦碰上不同的困難，但依然未有放棄羽毛球。（視覺中國）

林丹在2018年表現低迷，曾經9次在首圈出局，只贏得新西蘭公開賽。李宗偉同意「超級丹」已不再年輕，對於他依然堅持在賽場上拼命的精神，感到十分可敬，「林丹在去年9度『一輪遊』，確實是一個令人尷尬的戰績，如果發生在我身上的話，我早就放棄了。不過，我們已經是較為年長的選手，不少球手在這年齡亦會選擇退役，但他依然繼續堅持下去，並不容易。」

林丹在2018年經歷低潮，9度在不同賽事首圈出局。（資料圖片／林蔚琪攝）

李宗偉大病過後，逐漸重投正常訓練，一步一步為明年的東京奧運作準備，並希望第5度出戰奧運。

林丹面對中國隊中後起之秀，使男單的競爭激烈。「拿督」當然希望好友能夠爭取一席位，二人再度一同征戰奧運，「中國隊男單人才輩出，諶龍及石宇奇等球手實力堅強，加上林丹，競爭非常大。不過，站在老對手及老朋友的立場，我當然希望他能夠參與奧運。我同樣十分渴望再戰奧運，如果我身體狀況許可下，我必定不會放棄。所以，我亦相當希望林丹能夠堅持，我真心希望和他再拼一次奧運。」李宗偉自2004年起4戰奧運，3度打入決賽都飲恨而回，林丹則在2008及2012兩奪男單金牌。

中國隊男單競爭激烈，正如師弟石宇奇（右），在近年的進步亦相當顯著。（視覺中國）

李宗偉最後亦寄語林丹要保重身體，才可走更遠的路，「我希望林丹繼續努力訓練，同時亦要好好照顧身體，始終我們年紀漸長，選擇比賽及保持不受傷相當要緊。倒不如減少比賽，將身體狀況及狀態調整好，才養精蓄銳出戰一項賽事，更為有利。」

林丹在泰國大師賽中，與香港球手李卓耀力戰3局，險勝晉級，在今日將與馬來西亞球手詹俊為交手，爭奪4強席位。