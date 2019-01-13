【足球】重點賽果一文睇晒　利物浦止連敗　韓國17歲新星西甲地標

德甲歇冬期尚未結束，但其他各大聯賽及盃賽戰線已陸續重開。周六（1月12日）除了有永不停步的英超之外，西甲、法甲、意大利盃亦有多場賽事上演；國際賽方面亦有亞洲盃。瞓咗冇睇？是時候爬文了。

英超

利物浦過去一周先後不敵曼城與狼隊，後防更傷兵滿營；不過，紅軍今場作客白禮頓，靠出爐非洲足球先生沙拿博得12碼後親自操刀射入，小勝而回，串演中堅的巴西中場法賓奴賽後更獲領隊高普點名稱讚。

至於在倫敦打吡戰不敵韋斯咸的阿仙奴，目前雖續排聯賽榜第五，但與第六的曼聯只差3分，若然紅魔周日贏熱刺，兩隊就會同分。

護級大戰方面，般尼在全場未有中目標埋門的情況下，藉富咸兩度擺烏龍而取得寶貴3分，錄得3連勝強勢，一躍而上至聯賽榜第15，富咸則以14分排尾二。

詳細報道：

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利物浦後防不整，法賓奴客串中堅交出好表現，助紅軍不失球贏波。（路透社）

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+ 3 + 2

西甲

華倫西亞主場迎戰華拉度列，有洛迪高摩連奴12碼宴客，雖然71分鐘終由柏利祖開紀錄，但對手82分鐘靠魯賓艾卡利斯一記精彩罰球扳平，最終踢成1：1完場。華倫西亞痛失兩分，目前在西甲聯賽榜以23分排第10，比尾三的華歷簡奴只多4分。

被西甲賽會力捧為「西甲明日之星」的17歲韓國新星李康仁（Lee Kang-in），周中西班牙盃對希杭踢足全場後，今仗87分鐘入替卓利舒夫，首次在西甲落場，創下個人里程碑。

李康仁後備上陣，首次為華倫西亞出戰西甲賽事。（西甲官網圖片）

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亞洲盃

同處D組的伊朗與伊拉克，同日分途出擊，雙雙獲勝，前者淨勝越南2：0，後者則贈也門3蛋。「兩伊」賽後同樣兩戰全勝得6分，攜手出線16強。

E組方面，首仗大勝朝鮮的沙特阿拉伯乘勝追擊，以2：0擊敗黎巴嫩，兩場全取6分，提早晉級；兩連敗的黎巴嫩則肯定無緣出線。

黎巴嫩連續兩仗淨吞兩蛋，篤定分組賽出局。（路透社）