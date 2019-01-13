【王若獅】香港真係容不下大球場？　足總繳械令人心淡

執筆之時，港足U23在香港大球場以4︰0掃走廣東，以歷來最大比數蟬聯省港盃。可是這份喜悅卻因為政府建議在啟德體育園落成後，將大球場改建成約8000座位的公眾運動場而變調。功臣梁諾恆稱「大球場是球員的夢想」，呼籲保留。其實，政府不將大球場拆掉起樓，已經要多謝你啦。只不過，香港人是否不配擁有多一個有規模的球場﹖

帶領港足在省港盃封王的教練郭嘉諾，形容大球場是香港足球的聖地，但名宿李健和就覺得旺角場的地位已超過大球場。到底香港足球的聖地是在大球場，還是旺角場，其實何須計較？兩個球場「性格」涇渭分明，旺角場代表的是最純粹的香港足球，是阿伯粗口橫飛踼人落看台的粗豪奔放，也是港足出賽紅旗高掛的亢奮。

而大球場代表的，是港足摘下東亞運金牌的歷史一刻，是美斯梅開二度、是林嘉緯世界波射破曼聯、尼格度變泥格度、為睇巴治奧一票難求的墟冚。筆者永遠難忘當年在龍門後狂嗌舒夫真高及馬甸尼，以及南華那場滿座的亞協盃4強，我們如何全場一起「問候」球證。無論是旺角場那種草根的古早味，還是大球場那種米芝蓮盛宴，都是香港球迷的集體回憶，想像到有日睇波不再行上加路連山，總覺若有所失。

郭嘉諾指，香港隊在省港盃證明了，主場亦可踢出漂亮足球，希望未來有更多球迷入場支持。（袁志浩攝）

可是，我們不得不承認，以現時的球市，根本沒可能同時容納5萬人的啟德場、4萬人的大球場和6千多人的旺角場。大球場改建合理，但削至8000座位，又加上田徑賽道，卻將它的味道完全毁掉。由美斯入過波的地方，變成普通公眾運動場，實在讓人難受。有體記行家在專欄建議將大球場改建成容納2萬人的球場，附設香港足球博物館，小弟絕對贊成。有些比賽，例如港足、亞冠盃、賀歲盃及部分外隊賽，使用旺角場嫌太小，但在啟德場搞又太大，且場租成本太貴，2萬人左右的中型球場正好符合需求。

港隊今年以年輕陣容出戰省港盃，次回合反勝廣東奪冠。（梁鵬威攝）

保留大球場作足球用途，表面上會減弱啟德新球場的作用，令啟德場淪為大白象。但若向正面想，新球場何嘗不是香港開拓新市場的動機和籌碼？除了叫好叫座的國際七人欖球賽和英超亞洲盃，足總還可以爭取季前舉行的國際冠軍盃、近年搬到外地舉行的意大利超級盃等。參考外國大型球場的用途，足球、欖球加上演唱會，是否大白象端看管理者有冇心搞（賣個關子，下期詳談）。

省港盃次回合：香港以4︰0大勝廣東，鋒將安永佳先開紀錄。（梁鵬威攝）

筆者倒認為，刻下最需要重建的不是香港大球場，而是小西灣運動場。這個出名偏遠的球場，看台與草地隔着寛闊的跑道（練跑反而一流），然而沒有加高看台，令視野差勁。雖然容納逾萬人，卻大而無當。政府打大球場主意時，其實正是好時機全盤檢討香港的體育設施。至於足總火速贊成政府的改建計劃時，好像忘記了如何振興本地球市，令香港「食得落」3個球場才是天職。比起「閹割」大球場，主事者對這個球迷聖地的冷漠，更教人心淡。

文：王若獅

「體育像人生，是從無數挫折中振作，然後又跌低再爬起的無盡修煉。筆者喜歡說運動員的故事，發夢有朝一日香港人能真正欣賞體育。」

【註：文章不代表香港01立場；標題為編輯所擬】