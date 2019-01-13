【排球精英賽】逆流之歌激勵球員　RubberBand贈CD賀迦密聖道封后

「精英賽就是你們的出頭天！」迦密聖道教練葉寶林上月底在校隊歷史性取下學界排球精英賽冠軍後，對球員發表感言。「寶林sir」在訪問中亦透露，電影《逆流大叔》主題曲《逆流之歌》中「拼了所有，斷氣方休」一句，是他與球隊的堅持信念。 精英賽的確是這支大埔球隊的「出頭天」，她們以「黑馬」姿態走過道道關卡，奪得學校史上首個精英賽后座的熱血故事，獲得電影導演陳詠燊及《逆流之歌》主唱者RubberBand關注，後者更向球隊送上親筆寫名CD為賀禮。

縱會失勢碰上關口，怎麼辦？也許迦密聖道排球隊眾將能以自身經驗回應，「拼了所有，斷氣方休」的確能「捲起整個宇宙」。教練葉寶林3年前執掌教鞭，經過一年的空窗期、球員退隊、其後精英賽16強出局，球隊終洞悉到「跌得愈痛」，愈要努力。排球隊由去年暑假起加強訓練，一一捱過連串集訓，奪得學界甲組冠軍後，士氣更加激昂。其後於精英賽先後擊敗鄧肇堅、衛冕的英華、元朗冠軍白約翰、港九D1冠軍鄭裕彤，最終在決賽擊敗學界班霸協恩中學，取下學校史上首個精英賽冠軍。

迦密聖道排球隊上月奪得學校史上首個精英賽后座，熱血故事獲樂隊RubberBand關注，後者送上親筆簽名CD致賀。（葉寶林提供）

每張唱片都寫上各人的名字，可見RubberBand的心思。（葉寶林提供）

獲RubberBand送CD

此項殊榮是寶林sir十年執教生涯中的首個精英賽冠軍，他其後更在社交網站上打下「千字文」發表感言，並指「相信我呢位逆流大叔帶著你地逆流而上，創造出一個又一個的奇蹟，做到咬著牙關過，當初的我創造我，拼了所有，斷氣方休，無憾了」。誰料到其撰文獲得電影《逆流大叔》導演陳詠燊及主題曲《逆流之歌》主唱者RubberBand關注，後者向球隊送上親筆寫名CD為賀禮。

接過禮物後的寶林sir表示，感覺夢幻既不可思議：「從RubberBand的經理人口中得知，樂隊欣喜我以《逆流之歌》鼓勵學生，同時利用音樂去激勵年輕人追夢及堅持，亦是共同理念；沒有想過有流行樂隊或歌手留意我們，我亦不求回報，一心帶起學生打場無憾比賽。」

除了RubberBand CD，寶林sir亦收到球員自製的禮物。（葉寶林提供）