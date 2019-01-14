【英超】曼聯溫布萊激戰小勝熱刺　蘇斯克查領軍豪取6連勝

今輪英超矚目大戰周日（1月13日）壓軸上演，曼聯作客大戰熱刺，憑拉舒福特上半場尾段一箭定江山，以1：0勝出，看守領隊蘇斯克查上任領軍6戰全勝，打破由畢樹比爵士半世紀前創下的紀錄。

熱刺在溫布萊主場面對近態大勇的曼聯，藉主場之利佔得先機，開賽8分鐘就製造首個具威脅的攻勢，孫興慜扭過兩名紅魔守將後交出妙傳，劏穿曼聯防線，哈利雲克斯入楔接應惜射斜。

11分鐘，艾達韋列特門前頭槌解圍不遠，但連格抽射炒高。7分鐘後，馬迪爾近門窄角度起腳，門將洛里斯僅僅擋出。

哈利卡尼一度將皮球送入網，但越位在先，入球被判無效。（路透社）

31分鐘，捷比亞右路傳中，皮球笠過楊格，迪利阿里撞前，哈利卡尼將皮球送入網，惟旁證舉旗示意越位在先，判入球無效。44分鐘，普巴交出一記長傳，拉舒福特一控後力壓維頓漢起腳，洛里斯指尖拍到皮球卻無法救出，曼聯打破缺口。

拉舒福特上半場尾段一腳射破洛里斯十指關。（Getty Images）

曼聯半場領先一球，下半場熱刺更加積極進攻，比賽卻成為了迪基亞的表演舞台，卡尼近射、迪利阿里頭槌，無一逃過迪基亞。

另一邊廂，洛里斯亦有上佳演出。62分鐘，普巴射門省中賓戴維斯，稍為改變方向，洛里斯仍然救出。

66分鐘，迪利阿里埋門被迪基亞右腳擋出。74分鐘，艾歷臣妙傳予迪利阿里，後者推波騙過連迪路夫後起腳，射得太正被迪基亞救出。

按圖放大：熱刺VS曼聯激戰

+ 7 + 6 + 5

蘇斯克查與盛傳曼聯下任主帥人選普捷天奴交手，先贏一仗。（路透社）

有「神龍」守護，曼聯最終保持不失，以1：0險勝熱刺，全取3分，追至與第五的阿仙奴同得41分，看守領隊蘇斯克查領軍維持100%勝率。蘇斯克斯上任後，紅魔英超取得5連勝，連同英足總盃比賽合計，更是6戰全勝，刷新由畢樹比爵士創下的新上任紀錄（5連勝）。

曼聯又贏一場。（路透社）

普巴頭槌攻門被洛里斯救出。（路透社）