【足球】重點賽果一文睇晒　迪基亞助曼聯挫熱刺　法比加斯戰法甲

周日（1月13日）晚英超進行Big 6前列大戰，曼聯靠「神龍」迪基亞屢救險球，作客險勝熱刺，繼續向前四目標進發，看守領隊蘇斯克查上任帶隊6戰全勝，成為紅魔歷來初上任戰績最佳主帥。 西甲這日同樣發生重要歷史事件：巴塞隆拿王牌美斯射入個人第400個聯賽入球，成為西甲歷來首名攻入400球的球員。 美斯的前巴塞隆拿隊友法比加斯，同日亦達成新里程，加盟摩納哥後正選上陣，演出個人法甲地標戰。

英超

在蘇斯克查帶領下「魔性」重現的曼聯，作客出戰同樣近態大勇的熱刺，上半場由拉舒福特接應普巴妙傳建功開紀錄，而西班牙鋼門迪基亞在下半場作出11次撲救，力保不失，結果紅魔小勝一球，全取3分，追至與阿仙奴同分，但暫時仍排聯賽榜第六。

迪基亞今場演出令全球球迷震驚，亦獲球圈中人及名宿們稱讚，其中一代紅魔傳奇門將舒米高就讚他為「銅牆鐵壁」。

同日較早時間進行的另一場英超，愛華頓憑車路士借將葛特蘇馬與卡維特利雲各入一球，以2：0擊敗般尼茅夫，賽後升上聯賽榜第10。

詳細報道：

曼聯溫布萊激戰小勝熱刺 蘇斯克查領軍豪取6連勝

迪基亞一個救11球 曼聯贏波不失球 網民改圖讚嘆神救

英超：迪基亞以出色表現為曼聯保住3分。（Getty Images）

英超：愛華頓以2：0擊敗般尼茅夫，終止兩連敗走勢。（路透社）

西甲

巴塞隆拿主場出擊，在超過70000名入場觀眾面前接受伊巴挑戰。傳聞即將離隊的古天奴復任正選，更助攻予蘇亞雷斯開紀錄。王牌美斯53分鐘入波，取得個人第400個聯賽入球，成為西甲首個達到400球大關的球員。蘇亞雷斯59分鐘再建一功，巴塞輕鬆贏3：0，19戰累積43分，領先次席的馬德里體育會5分。

西甲：美斯帶領巴塞隆拿主場贏波，更創下歷史新一頁。（路透社）

按圖放大：西甲周日戰果一覽

法甲

由退役法國名將亨利帶領的摩納哥，2019年法甲首戰作客鬥馬賽，新加盟的西班牙中場法比加斯處子戰即正選登場，兩名昔日阿仙奴隊友再度攜手合作。

麥斯美盧比斯13分鐘中距離起腳得手，為馬賽取得領先，但摩納哥完半場前由比利時國腳泰利文斯窄角度射門扳平。泰奧雲70分鐘曾把皮球送入網，但VAR確認摩納哥犯規在先，入球無效，最終兩隊踢成1：1平手完場，摩納哥雖然未能挾盃賽兩連勝氣勢贏出比賽，但這場和波是球隊近一個月來聯賽第一分。

身為一代英超助攻王的法比加斯，今仗初戰法甲，曾交出一記妙傳，惟隊友泰利文斯未能把握機會入波。

法甲：法比加斯加盟摩納哥後首次正選上陣，球隊取得1分。（美聯社）

亞洲盃

朝鮮表現令人失望，淨吞卡塔爾6蛋，分組賽兩場共失10球之多。他們煞科戰將與黎巴嫩交鋒，爭取以E組最佳第三名出線。卡塔爾的22歲前鋒Almoez Ali個人「大四喜」，目前以5球高踞賽事射手榜首位。

至於同日進行的兩場F組賽事，日本憑12碼一球力挫阿曼，烏茲別克則大炒土庫曼4：0，兩支球隊以兩戰全勝成績雙雙晉身16強。

詳細報道：日本1：0小勝阿曼兩戰兩勝 朝鮮慘吞卡塔爾6蛋