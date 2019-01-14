【金球】北愛門將70碼建奇功　37歲鐵樹開花（有片）

北愛爾蘭半職業球隊格蘭杜蘭（Glentoran F.C.）日前作客Institute F.C.，憑曾效力西布朗的摩理斯（Elliot Morris）射入足球生涯第一球，在北愛爾蘭超級足球聯賽以2︰0取勝。

摩理斯（Elliot Morris）在2002年被西布朗放棄，現效力貝爾法斯特球會格蘭杜蘭（Glentoran F.C.）。他日前作客Institute F.C時正選把關，但令他登上各大足球網站的原因不是把關技術，而是開賽10分鐘一記看起來毫無威脅的罰球。摩理斯一腳踢前力度十夠，對方門將Martin Gallagher向後移撲到皮球，但未能阻止皮球過白界。37歲的摩理斯（Elliot Morris）723場正而賽事首個入球，加上奧尼爾87分鐘錦上添花，以2︰0淨勝。目前球隊以23戰24分排第8，榜首是53分在手的Linfield。

摩理斯（Elliot Morris）離門70碼大腳建功。（網上圖片）

70碼金球逐格睇（按圖放大）

賽後成為大紅人的摩理斯認為入球超現實，︰「半場時我告訴隊友，『我不在乎那入球，一起努力地助我不失球吧』，感謝隊友落力防守，取得理想成績。」他感謝大風之助︰「我看到對方門將離門18碼，而且當時順風，幸運地入球了。」