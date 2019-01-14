【英超】蘇斯克查撼贏勁敵勢成曼聯新帥？　加利佬：言之過早

力挫熱刺取得6連勝，曼聯帥位似乎已是蘇斯克查囊中物。不過他的舊隊友加利尼維利就認為，蘇帥「位已上」仍言之過早，指該名「紅魔」名宿仍要證明自己。

據「加利佬」的講法，蘇斯克查有機會在紅魔得到人生最大突破，但這名看守領隊面前工作堆積如山，好好完成任務才可以「坐正」。

擊敗熱刺，蘇斯克查的「坐正」機會大增，可與另一大熱、熱刺領隊普捷天奴並駕齊驅。不過加利佬認為現時去判斷舊隊友前途仍太早：「（對熱刺）賽前我說過如果曼聯輸了，不應以成績去決定下一任領隊。我現在會說，別因為曼聯贏了，就決定帥印誰屬。我們不能夠每周去在討論季尾是否由蘇斯克查接任。」

蘇斯克查帶隊挫熱刺，被視為大有機會擊敗普捷天奴，成為曼聯下任主帥。（Getty Images）

加利尼維利指蘇斯克查仍需證明自己。（Getty Images）

與蘇斯克查一起奪得三冠王的加利佬續說：「我認為要到4、5月再審視，到時候我們會見到更多蘇斯克為球隊注入了什麼。」現為球評人的加利尼維利表示，很高興見到曼聯在蘇帥帶領下有個好開始。

曼聯在蘇斯克查帶領下未輸過。（Getty Images）

迪基亞成為球隊擊敗熱刺一大功臣。（Getty Images）

「生涯最大突破」

加利尼維利指蘇斯克查由曼聯預備組開始教練生涯，雖非一帆風順，尤其是2014年在卡迪夫城被炒更是低點，但這些經驗都可以助他尋找突破。

「他打好了自己的基礎，在卡迪夫城的經驗可以是不少領隊認為每個主帥都需要的經歷。現在他生涯似乎有突破，或許是生命中最大的突破，但他仍有不少功夫要做好，他不會掉以輕心，因為他自己亦知道球會內部仍有不少要改善的地方。」

曼聯周六將會回到主場對白禮頓，26日（周六）就會轉戰足總盃，與阿仙奴合演第4圈大戰。