【英超】加比爾捷西斯梅開二度　曼城3球輕取狼隊　4分落後利物浦

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周一英超獨腳戲，曼城主場憑加比爾捷西斯個人入兩球，以3：0大勝狼隊，全取3分，暫時落後榜首的利物浦4分。不過，史達寧疑似靠插水博得12碼，引起爭議。

對上4戰全勝兼入21球的曼城，開賽10分鐘就有上周中聯賽盃對伯頓入4球的加比爾捷西斯接應利萊辛尼傳中，門前篤入，打開紀錄。

屋漏偏逢連夜雨， 韋利保利19分鐘因侵犯貝拿度施華而被球證直接以紅牌驅逐離場，狼隊落後情況下踢少一人。

加比爾捷西斯門前篤入，為曼城打開紀錄。（路透社）

39分鐘，史達寧博得12碼，加比爾捷西斯一射中鵠，曼城拉開至2：0。77分鐘，迪布尼射門被門將魯爾柏迪斯奧救出，但接下來的角球攻勢就製造到今場第三個入波──曼城開出短角球，迪布尼接應後斬入禁區，令狼隊的高亞迪擺烏龍。

全場錄得24次埋門、控球比率逾七成的曼城，最終以3：0大勝一場，順利全取3分，以4分之差繼續追趕榜首的利物浦。

按圖放大：曼城VS狼隊

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史達寧與賴恩賓納特（右）有輕微接觸後倒地，曼城獲得12碼。（路透社）

史達寧疑似插水惹爭議

加比爾捷西斯近3場獨取7球，腳風大順，但今仗比他更搶鏡的「焦點人物」是「造就」他梅開二度的史達寧。史達寧上半場為曼城博得12碼，但根據慢鏡重播畫面，他當時與狼隊守將賴恩賓納特的接觸極為輕微，有「插水」之嫌。

由於曼城是愛隊的爭標大敵，不少利物浦球迷都密切留意這場比賽，其中部分在Twitter表達對球證執法的不滿。

@MrNickMason：「若然史達寧效力的是利物浦，敵方球迷早已發起聯署，要求罰他停賽。」

@FirminoAntics：「Lmao沙拿每次博得12碼都受到曼城球迷指控，現在與高柏尼一樣的攔截得到紅牌，而史達寧插水得到12碼。」

@OkSourcee：「任何撐史達寧而說有接觸的人，都沒有資格說沙拿插水。」

@JurgenPressed：「韋利保利的攔截不及高柏尼凶狠而被罰紅牌，史達寧那麼容易跌倒就得到12碼，但曼城球迷聲稱英格蘭足總不想他們衛冕。偽君子。」

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史達寧突破能力甚強，多番殺入禁區，更博得12碼。（路透社）

韋利保利因侵犯貝拿度施華而領紅被逐。（路透社）

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大衛施華第267次為曼城出戰聯賽，成為球隊歷來英超上陣次數最多的球員。（路透社）

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